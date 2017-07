Preocupa que EU insista sobre déficit comercial en TLCAN: Guajardo

La insistencia de Estados Unidos en reducir los déficits comerciales como objetivo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es una preocupación, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

“La insistencia reiterada sobre este tema de los déficit comerciales, que es un poco, muy, poco ortodoxo en el entendimiento económico, de que finalmente el déficit comercial es un resultado de una política macroeconómica de ahorro, sigue siendo preocupante porque sin duda nos acerca a una visión un tanto mercantilista del tema comercial”, dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola para el programa Despierta.

“Yo he insistido en que con todo gusto revisamos los balances comerciales mientras enfoquemos en cómo mejorarlos a través de expansión del comercio, no a través de reducción del mismo”, destacó.

Ayer, Estados Unidos detalló sus prioridades en la revisión del TLCAN y, en una decisión sin precedentes, dijo que buscará impedir una manipulación cambiaria por parte de sus socios.

El gobierno del presidente Donald Trump dijo que buscará reducir el déficit comercial de Estados Unidos mejorando el acceso de los bienes fabricados en el país a los mercados de México y Canadá, sus socios en el TLCAN.

Guajardo dijo que no hay sorpresas en los objetivos que ayer anunció Estados Unidos para la renegociación del acuerdo comercial vigente desde 1994.

“Nada es nuevo, todo lo hemos escuchado en debates públicos y en testimonios y entrevistas (…) prácticamente nada sorprende de lo que está en este documento”, agregó.

El funcionario afirmó que a México no le preocupa que se planteen objetivos anticorrupción, ya que, “entre mejores estándares internacionales nos apeguemos, creo que es para beneficio del país, creo que es punto de avance hacia la transparencia y si vamos a jugar en un juego de profesionales, hay que jugarlo completo”.

Indicó que un plan B de México es pararse de la mesa de negociación e irse.

“México también tiene que tener una opción B, como siempre lo he dicho, porque no se puede sentar uno a negociar sin tener una alternativa (…) Es no aceptar condiciones que hagan pérdida de valor en esta integración, y eso quiere decir finalmente el país que le llamaría el 2205 sería Estados Unidos, Canadá y México no están en el interés de abandonar nada”, dijo.

Señaló que la renegociación será “una montaña rusa, va a ver días buenos, malos y peores, y tenemos que estar preparados para que no sobrerreaccionemos en el corto plazo a cómo la negociación o se facilita o se complica, pero finalmente el objetivo es que aquí hay mucho qué preservar por los tres países”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen, el funcionario dijo que Estados Unidos, al tratar de llevar a cero los déficit, “es darse un balazo en el pie”.

“Lo que no tiene sentido es que quieras balancear todos tus déficit comerciales en un mundo que hoy comercia 75 por ciento de sus bienes o el 70 de insumos intermedios que integran cadenas de valor, el tratar de llevar a cero los déficits comerciales es darte un balazo en el pie porque dejas de construir competitivamente cadenas productivas en autos, en aviones, en manufactura, con la cual compites contra otras regiones”, explicó.

Con información de Milenio.