La mujer que aparece en un video colgada de un vagón del Metro en Monterrey dio su versión sobre lo ocurrido y detalló que lo hizo por “necesidad”.

“No me pasó nada, pero fue una necesidad porque era el último Metro; fue algo sin pensar”, comenta en una grabación que circula por la red.

Mientras que en la red social Facebook, el usuario Arturito Orozco explica que la mujer se tuvo que colgar del Metro porque un policía retrasó su llegada, ya que no los dejaba pasar.

“El pu… guardia no nos dejaba pasar, faltaban ocho minutos para las 12, se juntó más gente y logramos entrar, pagamos y pasó el Metro, sólo faltaba Mariana Zamarripa, se cerraron las puertas y Mariana no traía dinero para el taxi, el chofer del metro no quiso abrir las puertas y esta loca se sostuvo de las puertas, y así pasó esto”, explicó Orozco en redes sociales.

