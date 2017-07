Senadores del PRI, PAN y Morena difirieron en la designación del fiscal que encabezará el Sistema Nacional Anticorrupción que este miércoles entra en vigor. El PAN dijo que no hay prisa para su nombramiento, Morena aseguró que no funcionará y el PRI afirmó que sí puede entrar en funcionamiento.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Hacienda, el panista Ernesto Cordero, dijo que “no hay que apresurar los tiempos” y hay que reflexionar las cosas, porque se quiere un fiscal independiente y que cumpla con las expectativas, “hay que procesar un acuerdo que nos garantice que efectivamente la elección del fiscal es la adecuada”.

Señaló que en México se necesita terminar con la impunidad y que se apliquen las leyes, “el problema de la corrupción en México no es que hubiera vacío de leyes o que no hubiera leyes, es que no se cumplían las leyes. Con este nuevo sistema si vamos a seguir sin cumplir las leyes, entonces tampoco va a servir para nada. El problema no es de un vacío legal o de la falta de un sistema, el problema era de la impunidad y de que no se aplicaban las leyes y eso sigue siendo el problema de México”.

Por otra parte, el senador del PRI, Miguel Romo, rechazó que sea responsabilidad del PRI el no haber elegido el fiscal para el Sistema Nacional Anticorrupción.

“El sistema sí funciona sin fiscal, porque no es una institución ni acción original, porque hay distintas instituciones como la PGR, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación que tienen funciones para combatir la corrupción”, agregó.

Mientras que la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle dijo que el sistema no sirve sin un fiscal “al momento en que los partidos empiezan a ver su cuota, lo debilitan, ¿de qué sirve que se gaste tanto dinero en el combate a la corrupción si al final de cuentas llega a aquí y los partidos reparten sus cuotas?”.