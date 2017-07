La Coparmex en la Ciudad de México realizará un análisis del andamiaje jurídico que fue aprobado en la Asamblea Legislativa respecto a la aplicación del Sistema Anticorrupción local, toda vez que su calidad no está garantizada.

“La Asamblea Legislativa no cumplió con su compromiso de ser un parlamento abierto, pues no se debatió ni se tomó la opinión de expertos, todo se llevó a cabo de último momento y ante estas circunstancias la calidad del Sistema Anticorrupción no siempre estará garantizada” dijo el presidente de la Confederación local, Jesús Padilla Zenteno.

Ante la falta de cumplimiento a las expectativas, Padilla Zenteno, reiteró el llamado a los legisladores locales para garantizar que el nombramiento tanto de magistrados de la sala del Tribunal de Justicia Administrativa, como de personal responsable de la aplicación del sistema sea personal capacitado y compruebe su experiencia en el combate a la corrupción.

“En el proceso de creación de las nuevas Salas del Tribunal de Justicia Administrativa, los candidatos a magistrados deberán garantizar un efectivo contraste de capacidades y de certeza a través de su trayectoria y presentación de su 3 de 3 para que sean las personas idóneas en dicho cargo” señaló Padilla Zenteno.

Destacó la responsabilidad de los Comités de Participación Ciudadana para vigilar la correcta aplicación del sistema, así como de las autoridades para garantizar que su funcionamiento sea efectivo, independiente y cuente “con dientes” para atacar la corrupción.

Así mismo, la Confederación Patronal de la República en la capital, pidió al Congreso de Unión dotar suficientes recursos para la operación de las políticas anticorrupción, garantizar que las fiscalías sean autónomas y revisar la norma para la adquisición de obras públicas.

“Pedimos que se revisen las reformas legislativas que incluye las leyes de adquisición de obras públicas relativas a las finanzas de partidos públicos, revisar la figura del fuero federal para legisladores, funcionarios y gobernadores” agregó Padilla Zenteno.

Mencionó que estas medidas serían de ayuda para prevenir, denunciar y castigar los actos de corrupción, reparación del daño que ocasionen los mismos, pues la corrupción es un freno al crecimiento económico de la ciudad y el país.

Con información de Excélsior