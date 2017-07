La biopic de Queen comienza con su rodaje y la noticia fue confirmada por la propia banda en su página de Facebook, donde también se exhortó a los fans para que acudan a la convocatortia para extras en la filmación.

La película, titulada Bohemian Rhapsody en alusión a la clásica canción del grupo británico incluida en su áklbum de 1975 A Night at the Opera, será dirigida porBryan Singer (The Usual Suspects y X-Men) y protagonizada por Rami Malek (el actor ganador del Emmy por Mr. Robot), en el rol del fallecido Freddie Mercury.

Brian May y Roger Taylor son productores ejecutivos de la cinta, junto con Robert De Niro, y el guitarrista inglés destacó el compromiso de Malek con el proyecto.

“Vive y respira como Freddie, es maravilloso verlo”, aseguró May a la revista Rolling Stone.

Con información de Excélsior