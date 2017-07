El juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó que no existe argumento legal para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), no de información sobre el proceso que se sigue en contra de Eva Felicitas Cadena Sandoval por una investigación en su contra por delito electoral ex integrante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Cadena Sandoval, quien fue candidata a ocupar el puesto de Presidenta Municipal de Las Choapas, Veracruz, presentó un recurso para evitar que fuera difundida cualquier información sobre la investigación que se lleva en su contra por delitos electorales.

La investigación en su contra inició luego de que se dieron a conocer videos en los que es observada recibiendo dinero, supuestamente para el financiamiento de campañas electorales.

Al analizar la suspensión presentada por Cadena, la juez determinó que son “inexistentes las afirmaciones de Eva Cadena, sobre que la Fepade y otras autoridades, la habían exhibido como delincuente a través de diversos medios de comunicación situándola en una situación vulnerable”.

La Fepade informó sobre el fallo de la juzgadora, por lo que ahora puede dar a conocer información sobre el proceso que se lleva en contar de Eva Cadena.

Con información de Excélsior