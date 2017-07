Fallece doble de acción durante grabación de The Walking Dead

El doble de acción John Bernecker, quien participaba en la octava temporada de la serie The Walking Dead, falleció tras sufrir una caída de más de seis metros de altura.

El stuntman grababa el miércoles pasado algunas escenas en Georgia cuando cayó y su cabeza impactó contra el hormigón, por lo que fue llevado de urgencia a un hospital de Atlanta. El actor falleció este jueves a consecuencia del golpe, informó el portal Variety.

AMC anunció ese mismo día que canceló temporalmente la producción de la octava temporada de la serie, tras la tragedia.

“Nos entristece informar que John Bernecker, un talento de ‘The Walking Dead‘ y de otros numerosos programas de televisión y películas, sufrió graves heridas por un trágico accidente en el set”, dijo AMC el jueves en un comunicado que fue replicado por el portal, y en el cual se informa de la suspensión de las grabaciones.

Bernecker era un veterano stuntman y su carrera abarca trabajos hechos para películas como Olympus Has Fallen, The Hunger Games: Catching Fire, The Hunger Games: Mockingja y Logan, entre muchos otros.