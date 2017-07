Un hombre de 30 años decidió cortarle los dedos de la mano derecha a su esposa de 21, para evitar que continuara en la universidad, ya que él no le había dado permiso.

Tras haberle cortado los dedos a su esposa Hawa Akther, Rafiq Islam, originario de Bangladesh, podría enfrentar cadena perpetua.

Mientras él trabajaba en los Emiratos Árabes Unidos, ella se las ingenió para ingresar a la universidad, y continuó haciéndolo hasta que él regreso a Bangladesh.

Sin embargo, a su regreso Rafiq le advirtió a su esposa que enfrentaría ‘severas consecuencias’ si ella no dejaba la universidad, situación que se produjo al parecer por los celos que a él le provocaba que ella siguiera preparándose, ya que, él había estudiado únicamente hasta el octavo grado, equiparable al segundo año de secundaria.

Hawa relató que Rafiq le pidió hablar con ella un día, al acceder, él repentinamente le tapó los ojos y amarró su mano derecha, le cubrió la boca con cinta y ocurrió la tragedia.

Me dijo que me daría algunos regalos sorpresa. Pero, en vez de eso, me cortó los dedos”, indicó la joven.