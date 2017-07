Con reglamento, SEP da plazas a maestros

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó su estrategia de fortalecimiento y transformación de las escuelas normales, con la que se profesionalizará a la planta docente.

Por primera vez se romperá el desfase que existe entre la formación de los maestros y los contenidos que aprenden los niños en los planteles, informó el titular de la dependencia, Aurelio Nuño Mayer.

El funcionario aseguró que las tasas de participación en las dos últimas generaciones de normalistas en los concursos de oposición para el ingreso al servicio profesional docente superan 90% y han alcanzado hasta 98%. Indicó que se acabó la asignación automática de plazas a egresados de las normales, puesto que la totalidad de los estudiantes de esas instituciones de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, estados bandera de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), están en proceso de evaluación para el ingreso.

“Es una minoría la que sigue insistiendo con el tema de las plazas automáticas”, respondió Nuño Mayer cuando se le preguntó sobre este proceso de transformación en las escuelas normales simpatizantes con la CNTE.

La estrategia, que acompañará a las adecuaciones del nuevo modelo educativo, se basará en seis ejes: transformación pedagógica de acuerdo con el nuevo modelo educativo, enseñanza indígena e intercultural, aprendizaje del inglés, profesionalización de la planta docente en las escuelas normales, revisión del reglamento de ingreso y promoción de los profesores, sinergias con universidades y centros de investigación, apoyo a los planteles y estímulos para la excelencia.

Durante la presentación de la estrategia, Nuño Mayer señaló que se creará una comisión que elaborará un nuevo reglamento de ingreso y promoción a los maestros de las normales, “basado en el mérito, y con respeto a los derechos laborales”.

“Lo que queremos es que haya reglas que respeten los derechos laborales, tener normas de ingreso para quienes van a ser maestros de los profesores, que se contrate a los mejores y que no sean otros criterios”, agregó en entrevista posterior al evento.

En el grupo que elaborará el reglamento para ingreso y promoción de los profesores participarán el ex secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas; la ex subsecretaria de Educación Básica y ex directora de la Universidad Pedagógica Nacional, Sylvia Ortega; los secretarios de Educación de Baja California Sur, Campeche y Morelos; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y los directivos de tres escuelas normales superiores del país.

Por parte de la SEP, se integrarán a este grupo los titulares de las subsecretarías de Educación Superior y Educación Básica, Javier Treviño y Salvador Jara, y la Administración de Servicios Educativos en la Ciudad de México. Se espera una propuesta de borrador en los próximos tres meses.

“Que todo maestro de profesores que entra a una normal, ingresa por su capacidad, su esfuerzo, su calidad y mérito. Que de la misma manera, las promociones a las que pueda tener, económicas y de reconocimiento, sean también por su esfuerzo, por enseñar bien, por estar en la práctica educativa, por hacer investigación. Ahí es en donde tenemos que tener a los mejores formadores”, señaló.

Como parte de la nueva estrategia, se cambiarán los planes y programas de estudio en las instituciones formadoras de docentes para que los nuevos profesores estén preparados para dar clases a los niños mexicanos en el nuevo modelo educativo. El funcionario reconoció que existe un desfase entre lo que aprenden los maestros en las normales y lo que tienen que enseñarles a sus alumnos.

“Por primera vez coincidimos con los cambios en los planes y programas de estudio que se derivan del modelo educativo. Eso es algo que por diversos motivos nunca había pasado. Se hacían cambios en las estrategias de estudio de los niños y no se hacían modificaciones al mismo tiempo en las normales o viceversa, y eso fue llevando a un desfase entre lo que aprenden los futuros maestros en las normales y lo que tienen que enseñar de acuerdo con el currículum”, dijo.

Estos cambios en los planes y programas de estudios incluyen por ejemplo la creación de dos licenciaturas de enseñanza de inglés para preescolar y primaria y vendrán acompañados de una inversión de dos mil millones de pesos para mejorar infraestructura y materiales educativos.

Los nuevos planes y programas de estudio de las normales serán un “espejo” de lo que ocurra en los salones de clases, de manera que la formación de los profesores se concentre en aprendizajes claves, educación socioemocional, educación intercultural e inclusiva.

Con información de El Universal.