Un grupo de alrededor de 200 personas de las comunidades Álvaro Obregón, San Francisco del Mar y San Mateo del Mar quemaron una draga, una retroexcavadora, una grúa y varias lanchas en apoyo a la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar para impedir que se realice el dragado en la barra Copalita, ya que, afirman, no existe transparencia en el proyecto por parte de los gobiernos federal y estatal.

Desde la semana pasada, se agudizó el conflicto porque a la comunidad llegaron diez tráileres con maquinaria pesada, supuestamente para apoyar a las comunidades de pescadores para limpiar la zona luego de las lluvias, sin embargo, la presidenta mandó parar el equipo con el argumento de que los puentes podrían colapsar por el peso.

Por su parte, los integrantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar se oponen a estos trabajos, pues, afirman, es el inicio de un proyecto eólico que no ha sido consultado a los pueblos de la zona.

“El pueblo quemó la maquinaria porque no se nos consultó sobre la obra, nunca se nos quiso decir las especificaciones, no se realizaron los estudios de impacto ambiental. Dicen que era un proyecto de Conapesca y del Fonden, pero es un proyecto disfrazado. No es posible que lleguen al pueblo y no expliquen de qué se trata. Aquí estamos organizados y no pasarán proyectos no consultados al pueblo”, argumentó uno de los integrantes de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio, quien no quiso proporcionar su nombre ante posibles represalias.

“Nosotros íbamos en una marcha pacífica pero no teníamos intención de quemar nada, sospechamos que hubieron infiltrados que comenzaron con la quema y eso se salió de control”, agregó.

