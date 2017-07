Defraudados de cajas de ahorro de la región de la Costa protestan frente al palacio de gobierno para exigir al gobierno del estado el pago que les corresponde por el monto que les robaron y que les adeuda desde la administración de Gabino Cué.

Con una valla humana y portando cartulinas con consignas, las víctimas de las cajas Tres Mixtecas de Pochutla, IGM, Enlace Popular de Pinotepa y Más Soluciones del Sur cerraron las calles de Bustamante y Flores Magón en el centro histórico de la capital para demandar respuestas a su situación

Además, indicaron que las autoridades pasadas no avanzaron con el proceso de investigación en contra de los dueños de estas instituciones patito que los despojaron de sus ahorros.

“En el gobierno han hecho caso omiso, no quieren atender ni resolver nada, lo que pretenden es liberar a los defraudadores en vez de reparar el daño”, acusó la abogada Edith Santibáñez, representante de las víctimas; además, afirmó que ninguno de sus representados ha recibido el apoyo prometido.

“Y si ellos dicen que ya está el recurso, pues lo están jineteando porque nadie ha visto el dinero, manejan cifras pero nadie ha recibido nada, son más de 800 defraudados a quienes les deben más de 800 millones de pesos”, detalló.

Dijo que desde 2010 los representantes de gobierno les prometen que les van a pagar, pero no les dicen cuándo, “hay favoritismo de parte del gobierno del estado porque a nuestras cajas no han querido entregar el recurso y no sabemos dónde o quién lo está utilizando”, denunció.