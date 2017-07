Fiscal ruso ofreció a hijo de Trump información sobre Clinton

El hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump difundió el martes una cadena de correos electrónicos que muestran que un importante fiscal del Gobierno ruso ofreció al equipo de campaña del mandatario republicano información que perjudicaba a su entonces rival demócrata, Hillary Clinton.

“El fiscal (…) ofreció brindar a la campaña de Trump algunos documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary y sus acuerdos con Rusia y que sería muy útil para tu padre”, indicó un email enviado a Donald Trump Jr. el 3 de junio de 2016 por el publicista Rob Goldstone.

“Esto es obviamente información de muy alto nivel y sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y su gobierno al señor Trump”, agrega el texto del correo electrónico publicado por el hijo del actual mandatario en Twitter.

Here’s my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 de julio de 2017