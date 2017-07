Anuncia Netflix segunda temporada de Stranger Things

Eleven (Millie Bobby Brown) y sus amigos se enfrentarán nuevamente a los misterios que rodean al pueblo de Hawkins en el próximo ciclo de “Stranger Things”, la exitosa serie de Netflix que ya confirmó la fecha de su segunda temporada.

El próximo 27 de octubre estarán disponibles los nueve capítulos de la producción que protagoniza Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, David Harbour y Winona Ryder. La nueva temporada se ambientará en el año 1984 y seguirá nuevamente al grupo de amigos liderado por Mike Wheeler (Wolfhard).

El pueblo de Hawkins trata de reponerse después de los extraños sucesos provocados por el “Demogorgon” y el regreso de Will Byers (Schnapp). Asimismo, la desaparición de Eleven (Brown) también significará una disyuntiva para los niños, quienes se enfrentarán a un nuevo monstruo de otra dimensión.

“Stranger Things” tendrá nuevas incorporaciones en su nuevo ciclo. Los actores Sean Astin (“El señor de los anillos”), Paul Reiser (“Mad About You”), Linnea Berthelsen y Drace Montgomery (“Power Rangers”) son algunas de las incorporaciones del programa. En el anuncio realizado por Netflix también se difundió un nuevo póster de la serie.

Some doors can’t be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg

— Stranger Things (@Stranger_Things) 11 de julio de 2017