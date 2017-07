Cuauhtémoc Blanco pide a Osorio que “modere su mal carácter”

Por el seleccionador nacional Juan Carlos Osorio, el ex jugador Cuauhtémoc Blanco no dudó en mostrar su total respaldo y gratitud.

“A mí me gusta, pero a ustedes [los medios] no”, dijo Blanco tras participar en el amistoso con ex figuras de México y Alemania.

Cuau explicó que simpatiza con el estilo del colombiano, luego de estar bajo sus órdenes en el futbol estadounidense. “Tuve a Osorio en el Chicago Fire, es un entrenador muy estudioso, me trató muy bien y aprendí mucho de él”, atizó. “Lo voy apoyar porque es muy capaz”.

Incluso, el ídolo del americanismo se permitió aconsejar a Osorio, quien recibiera una sanción de seis partidos por indisciplina.

“Es muchísimo el castigo de FIFA. Hablé con el profe [Osorio] y le dije que no se calentara, que no se enojara. Es muy amigo mío, estuvo conmigo en Chicago y le dije que no se enojara, que lo iban a crucificar, fue la calentura de un partido”.

Sin embargo, al ahora alcalde de Cuernavaca, Morelos, no le tembló la mano para tirar dardos a los actuales jugadores del Tri, luego del cuarto lugar obtenido de la Copa Confederacioens de Rusia 2017.

“Tiene grandes jugadores, pero les falta ambición. Ojalá clasifiquen al Mundial 2018 y lo demuestren”.

Por otro lado, el ex defensa tricolor Claudio Suárez manifestó su preocupación por las rotaciones en el esquema del técnico nacional.

“Sólo veo cambio tras cambio. Espero que alguien llegue y haga un buen proyecto a largo plazo, como los alemanes con Joachim Löw, que ganaron el europeo Sub-21, Confederaciones, son campeones mundiales y su Liga es competitiva con determinados extranjeros, en México vamos para atrás, no es nada contra los extranjeros, pero le están quitando oportunidades a los jóvenes mexicanos”.

