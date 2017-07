Alejandro Solalinde no cometió ilícito electoral alguno, indica la Fepade

El apoyo que el sacerdote Alejandro Solalinde brindó por medio de redes sociales a Morena durante las elecciones del estado de México no constituye ilícito alguno, indicó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

El titular de esa fiscalía dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), Santiago Nieto Castillo, publicó ayer por la mañana un tuit en el que aseguró que las expresiones del defensor de los derechos humanos y de los migrantes no representan un ilícito electoral.

En su cuenta de Twitter, el funcionario federal escribió: ‘‘En la #Fepade hemos determinado la abstención de investigar en la denuncia vs el @padresolalinde. No es delito al no ser en acto de culto’’. Y es que, explicaron colaboradores de la fiscalía, el sacerdote no expresó su apoyo al partido de Andrés Manuel López Obrador en una iglesia o ceremonia religiosa ante la grey.

Hace unos días, Solalinde fue denunciado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Electoral del Estado de México por ‘‘la presunta realización de actos de proselitismo electoral’’ en favor de Morena, en los comicios donde se eligió gobernador en esa entidad. Es de recordar que el activista hizo estas expresiones a través de sus cuentas en redes sociales.