NAYARIT.

“A ella le daba miedo, ella siempre dijo que esa persona le daba mucho miedo y yo siempre le decía, sabes que enciérrate, cierra bien tu puerta de atrás, tu puerta de adelante ciérrala bien, estate al pendiente de cualquier cosa”, era la recomendación de Yurhildy a su hermana Ena Xitlalhi quien fuera encontrada sin vida al interior de su domicilio en el municipio de Xalisco.

De acuerdo con Yurthildy, a su hermana le daba miedo su vecino, Ignacio “N”, el presunto responsable de su muerte.

Antes de ser asesinada, Xitlalhi envió un mensaje de voz por WhatsApp en donde le pedía ayuda a un amigo, porque su vecino se había saltado la barda de su casa, el mensaje fue escuchado un día después, cuando fue encontrada sin vida.

“Yo voy a casa de mi hermana, llego, me estaciono y veo la puerta del patio abierta y pensé, está en el patio, ha de estar lavando; desde las 7 de la mañana ella se levantaba, empiezo a timbrar y nadie sale”.

Xitlalhi vivía con su hijo de apenas un año y medio de edad, quien ese domingo 2 de julio por primera vez pudo abrir la puerta de su casa a su tía.

“Abrace al niño, lo dejé en el sillón y me dirijo a la habitación de donde estaba o me enseñaba el niño donde estaba su mamá y lo que veo es el cuerpo de mi hermana, prácticamente en un charco de sangre, una escena totalmente de terror, algo que nunca llegué a pensar que le pasaría a ella”, comentó.

Pese a que los vecinos llamaron al 911 para pedir ayuda, los servicios de emergencia nada pudieron hacer.

“Llega una vecina y dice, cálmate hija ya llamé al 911, y yo le decía, ¡mi hermana!, ¡mi hermana!, yo abrazaba al niño, lo revisé, dije, a lo mejor le hicieron algo también al niño, pero gracias a Dios, no”

El audio es la prueba principal contra Ignacio “N” de 35 años de edad, quien fue detenido y tras un cateo se le encontró una cartera propiedad de la víctima y un cuchillo con manchas de sangre.

De ser encontrado culpable, el presunto agresor podría pasar hasta 50 años en prisión.

“Si tengo una cosa que mi mamá me ha inculcado, mis abuelos, es que allá está Dios y él se va a encargar de que si las autoridades no lo hacen pagar por lo de mi hermana, él lo va a hacer pagar , créeme que ganas de matarlo, ganas de hacerle mil cosas a todos nosotros, a nuestros familiares, no nos faltan, pero si tenemos bien en claro que ahí está Dios y Dios es el que va a juzgar y va a hacerlo pagar a él”

Un juez determinó vincular a proceso al acusado de asesinar a la madre de familia, quien presentó alrededor de 22 lesiones en su cuerpo por arma punzocortante.

