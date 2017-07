Paran labores en Hospital de la Niñez Oaxaqueña

Médicos, enfermeras y trabajadores de salud del hospital de la niñez oaxaqueña Dr. Guillermo Zárate Mijangos iniciaron al mediodía de ayer un paro de labores ante la falta de insumos y medicamentos.

Luego de padecer la carencia de medicinas de forma crítica desde hace dos años, a la fecha la farmacia de este hospital de especialidades, único en su tipo en el estado, es menor a 2%, aseveró la delegada de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Leticia Hernández Jiménez.

Agregó que durante los primeros meses de la actual administración estatal, el hospital no ha recibido ayuda, puesto que las autoridades excusan que no pueden otorgar recursos porque es un Organismo Público Descentralizado (OPD) y no forma parte de la red hospitalaria de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Por ese motivo la base sindical de este centro, ubicado en San Bartolo Coyotepec, exigen al gobierno estatal modifique el marco legal para que pueda recibir recursos. Además, dijo que desde hace dos meses adeudan el pago de salarios a los trabajadores de honorarios, por lo que más de 200 médicos y enfermeras iniciaron el paro.

Hernández Jiménez, representante de los afectados, declaró que suspendieron el servicio de consulta externa, en el que se atienden al día a mil 500 niños. Durante la protesta, el área de urgencias quedará limitada a los casos más críticos, siempre y cuando se cuente con el medicamento. Así como las quimioterapias, que se otorgarán hasta donde sea posible. En tanto que las cirugías se reprograman hasta para un año después.

De acuerdo con la denuncia, personal médico especializado en neonatos y oncología ha renunciado por falta de pagos y condiciones aptas para laborar.

Los trabajadores sindicalizados emitieron un documento en el que plantearon la crítica situación que prevalece desde enero. “Se han reducido las atenciones médico-quirúrgicas por falta de los recursos necesarios, por lo que se están rechazando las referencias de pacientes que son enviados por unidades médicas del interior del estado”.

Hospitales sucios

Por otra parte, por segundo día, personal del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, en la capital, contratados por la empresa Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, continúan en paro de labores por la falta de pago. A la protesta se unieron trabajadores del hospital de Putla Villa de Guerrero.

Con información de El Universal.

Foto: planofocal.photo