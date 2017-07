Si ya había grandes expectativas en el panel de Warner Bros. para la próxima Comic Con de San Diego, sin duda estas crecerán tras el último anuncio de la compañía. Y es que el evento reunirá a la plana mayor de los héroes de DC que conforman la Liga de la Justicia.

De esto modo, los fans tendrán la oportunidad de ver en San Diego a Ben Aflleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (The Flash) y Ray Fisher (Cyborg). Todo queda pendiente, como señala Heroich Hollywood, del gran ausente hasta la fecha, un Henry Cavill (Superman) al que no se menciona en el comunicado de prensa de Warner.

Pero los héroes de DC no son la única atracción de Warner para la Comic Con de San Diego, pues también prepara la promoción de Blade Runner 2049, del director Denis Villeneuve, a la que acudirá el reparto de la película liderado por Harrisón Ford, que volverá a la piel de Deckard, Ryan Gosling y Ana de Armas.

Eso sin desdeñar la aparición de Steven Spielberg para presentar su último proyecto, la adaptación de la novela distópica de ciencia ficción, Ready Player One. Para ello contará con la ayuda de los actores que protagonizarán la película: Tye Sheridan (X-Men: Apocalypse) y Olivia Cooke (Bates Motel).

Con información de Excélsior