Gael García anuncia que no asistirá a los Premios Ariel

El actor Gael García Bernal dio a conocer en su cuenta de Instagram que se encuentra en Nueva York en las grabaciones de la cuarta temporada de la serie Mozart In The Jungle por lo que no podrá asistir a la ceremonia de los Premios Ariel 2017.

“Es te mensaje es para avisarles que el martes hay una premiación en México, l premiación de los Arieles a las 20:00 horas… Estoy nominado afortunadamente por la película Ciudades Desiertas que le pusieron Me estás Matando, Susana y estoy muy emocionado por esta nominación y muy honrrado. Desafortunadamente no podré estar ahí porque estoy aquí (Nueva York) trabajando”.

El actor compite en la categoría de Mejor Actor en la que también se encuentran: Noé Hernández, por Tenemos la Carne; José Carlos Ruiz, por Almacenados; Adrián Larón, por La 4a. Compañía y Danny Glover, por Mr. Pig.

El próximo se realizará la entrega de los Premios Ariel en los Estudios Churubusco. La 4a. Compañía lidera las nominaciones con 15 y el Ariel de Oro será entregado a la directora de arte Lucero Isacc y a la primera actriz Isela Vega.