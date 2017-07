El próximo 28 de octubre se llevará a cabo la tercera edición del Knotfest México. El evento tendrá lugar en el Foro Pegaso de Toluca.

El festival musical no contará con la presencia de Slipknot, su creador. El mensaje es: “aún sin la agrupación, el show debe continuar”.

Las bandas A Perfect Circle, Korn, Anthrax, Stone Sour, Bullet for My Valentine, Cannibal Corpse, Attila, Tech N9ne, Cerberus, Deadly Apples, entre otras, forman parte del cartel que aún no se completa y que será anunciado oficialmente el 10 de julio.

Desde el 30 de junio comenzaron a venderse los boletos para este evento, aún cuando nadie sabía que agrupaciones conformaría en line-up.

Con información de Excélsior