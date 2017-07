Inundaciones sacaron de su hábitat a 14 cocodrilos en Oaxaca

A casi dos meses de iniciada la temporada de huracanes y ciclones tropicales, 14 cocodrilos han salido de su hábitat en regiones costeras de Oaxaca, debido a la facilidad de desplazarse ante el aumento de cuerpos de agua.

Así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de la entidad (CEPCO), que detalló que los reptiles fueron capturados sin que causaran daños graves al ser humano.

Indicó que por las lluvias, la cantidad de agua en los ríos, arroyos y lagunas se incrementa, por lo cual los espacios de terrenos ocupados para el desarrollo de la ganadería y la agricultura, así como para viviendas, caseríos o lugares cercanos a estos espacios naturales presentan inundaciones.

Expuso que en estas condiciones, los cocodrilos que se encuentran de manera natural en algunas zonas de Oaxaca, tienen mayor posibilidad de desplazarse a los sitios que ahora están cubiertos por el agua.

Ante estas circunstancias, los reptiles, la mayoría de las veces de forma circunstancial, pueden llegar a tener un encuentro con animales domésticos, ganado e incluso con la población, indicó.

Por ello, añadió, autoridades municipales y población civil de las zonas de riesgo han sido alertadas y se ha implementado por parte de la CEPCO un operativo de vigilancia en las comunidades de la Costa oaxaqueña, principalmente donde se ha detectado la presencia de estos reptiles.

Derivado de estas acciones personal de la dependencia, auxiliado por autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), municipales y pobladores, han capturado y devuelto a su hábitat natural a 14 cocodrilos.

Ello ha ocurrido en las localidades de Zapotengo, Collantes, Chicometepec, Ventanilla Colotepec y Ventanilla Tonameca, así como San Pedro Mixtepec, garantizando de esta manera la integridad de la población.

Alertó que en caso de observar un cocodrilo cerca o dentro de la localidad, no molestarlo (no arrojarle palos o piedras), no alimentarlo y no tratar de manipularlo sin la capacitación adecuada, además de dar aviso a las autoridades.

Por otra parte, este jueves en Puerto Escondido se reportó la captura de una cría de cocodrilo en un criadero de peces en la colonia Lázaro Cárdenas, por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos.

Con información de Agencias.