El volante Andrés Guardado calificó de incorrecto el castigo que le aplicó la FIFA al colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, además que para él dicho organismo le “carga la mano” al futbol mexicano.

Guardado dijo sentirse sorprendido por la sanción hacia el estratega, ya que consideró que han existido acciones más reprobables que son medidas de diferente manera.

“Me ha sorprendido bastante. No encuentro una razón por la que hayan sido seis partidos, ha habido cosas peores en el futbol. No me parece nada correcto”, expresó.

En declaraciones con ESPN, el tres veces mundialista explicó que para él la “FIFA está cargando la mano desde el grito al portero, no sé si tenga algo que ver, creo que es exagerada”.

“Simplemente aceptar y seguir haciendo lo nuestro”, sentenció Guardado, quien este viernes fue presentado como nuevo jugador del Real Betis de la Liga de España. Da cli aquí y mira la nota completa.

El Comité Disciplinario de la FIFA dio a conocer este viernes que Osorio recibió dicha sanción por “proferir insultos contra los colegiados, además de exhibir un comportamiento agresivo”, durante el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones Rusia 2017.

Con este castigo, Osorio no podrá estar en la banca durante los partidos que dispute el Tricolor en la Copa Oro, y quizá en algunos juegos del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Con información de Excélsior