En las últimas horas, fue reconocida la identidad de dos mujeres transgénero, quienes iniciaron, cada una por su lado, una lucha para obtener documentos que las validen con el género con el que se identifican.

Se trata de Luisa Rebeca Garza, vocal del INE en Oaxaca, quien recibió su título y cédula profesional corregidos, y Fernanda Barrios, originaria de Putla Villa de Guerrero, quien logró que el Registro Civil del estado cambiara su nombre masculino por uno femenino.

La licenciada en Administración por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Luisa Rebeca Garza López, quien se desempeña como vocal de Capacitación Electoral y Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, es la primera mujer transgénero en recibir una rectificación de nombre de título y cédula profesional en Nuevo León.

La institución educativa refirió que, egresada de la Facultad de Contaduría Pública y Administración en 2001, Garza López obtuvo la reasignación para la concordancia sexo-genérica en 2011.

Señaló que, a partir de esa fecha, inició los trámites para la rectificación de nombre en documentos oficiales como acta de nacimiento, CURP, credencial de elector y Registro Federal de Causantes, entre otros.

En 2014, la servidora pública comenzó los trámites para corrección de certificados académicos -de primaria a facultad-, que le brindaran seguridad jurídica y laboral.

Tras cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la UANL, la activista social recibió la documentación oficial que la avala como Licenciada en Administración.

Además de la expedición de título y duplicado de cédula profesional, la UANL reasignó el nombre de Luisa Rebeca en el kárdex de la Preparatoria 7 y de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, además, en la carta de liberación de Servicio Social.

“Estoy muy agradecida con la universidad, es mi alma máter, siempre he sido muy orgullosa de ser de la Universidad Autónoma de Nuevo León, me ha dado muchas herramientas para mi carrera profesional”, expresó Garza López.

Acompañada de su familia, Luisa Rebeca se dirigió al área de recepción del Departamento Escolar y de Archivo para tomarse la tradicional fotografía.

En entrevista, reconoció las facilidades otorgadas, pero también las áreas de oportunidad que se abren en este tipo de trámites para todas las instituciones públicas y privadas.

“Creo que es importante verificar nuestros procedimientos, crear protocolos para todas las personas que ya egresaron y han hecho procesos de rectificación sexo-genérica”, dijo.

“Muchos compañeros y compañeras trans no pueden acceder a la educación o no les reconocen su historial académico, no te contratan en un trabajo porque tus datos no te representan”, agregó.

“Entonces hay una exclusión en el ámbito educativo, laboral, de salud y, al final del día, muy poca gente sabe que existimos, pero existimos”, puntualizó.

Logra cambio de nombre

Una persona transgénero logró, mediante un juicio de rectificación, que la Dirección del Registro Civil de Oaxaca cambiara su nombre masculino por uno femenino, lo que quedó concluido con la entrega del acta de nacimiento corregida.

Fernanda Barrios, originaria del municipio Putla Villa de Guerrero, informó que desde hace dos años y medio se interpusieron dos demandas, una de ellas rechazada, ante el Juez Mixto de Primera Instancia en dicho lugar.

Tras ello, la autoridad judicial ordenó la rectificación del acta con cambio de nombre, mas no de sexo, pues continuará apareciendo como masculino.

“La verdad hace muchísimo la diferencia, de tener un nombre masculino a tener uno femenino, porque cuando es masculino aunque la apariencia física sea femenina, te tratan como hombre; ahora me ayudará muchísimo”, dijo en entrevista vía telefónica.

Fernanda indicó que el logro en el trámite concretado representa también un triunfo, pues nadie lo ha hecho y quienes lo han requerido, han tenido que acudir a otras entidades del país, entre ellas la Ciudad de México.

“Es un nuevo paso para que se acabe la discriminación, un gran paso para los transgénero”, expuso, al detallar que la siguiente iniciativa será interponer otro juicio para que en el acta se realice el cambio de sexo.

“Es un inicio bueno, es un cambio favorable, con tener el nombre femenino en sí ya tengo el respeto como una mujer”, manifestó la originaria de Putla, donde se desempeña como estilista.

