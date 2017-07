Se agotan los boletos para show de Paul McCartney

Más de 80 mil personas se sumarán a las 546 mil que han visto a Paul McCartney en México durante sus anteriores cuatro visitas.

Este 28 de octubre en el Estadio Azteca, el ex Beatle ofrecerá un concierto como parte de su gira On on One, cuya venta de boletos se agotó ayer en menos de dos horas.

Los fans del músico se encargaron de saturar las líneas telefónicas, así como la compra en Internet desde antes de comenzar la preventa de manera oficial, ayer a las 11:00 horas.

Tras cinco años de ausencia, esta será la oportunidad de que el cantante ofrezca una muestra de su amplio repertorio e interprete varios de los temas que lo catapultaron a la fama.

Los precios de las localidades oscilaron entre los 12 mil pesos, asignados para la zona Sección A, y 450 pesos, destinados para la sección morada.

La historia de Paul McCartney y México se cuenta desde hace 24 años, cuando visitó el país en 1993.

El 25 y 27 de noviembre de 1993, McCartney trajo a su show The New World Tour; se presentó en el Foro del Autódromo de los Hermanos Rodríguez (actualmente el Foro Sol). Ante la rapidez con que se vendieron los boletos para la primera fecha, el músico abrió un segundo show, sumando 52 mil y 55 mil personas respectivamente en aquellas presentaciones.

Luego, los días 2, 3 y 5 de noviembre de 2002, los fans de Paul McCartney tuvieron que esperar casi una década para volver a disfrutar de su música en vivo en la Ciudad de México. Ese año, el ex Beatle trajo a nuestro país su Driving Tour, que presentó en el Palacio de los Deportes ante 48 mil personas y servía para promocionar su disco Driving rain.

Los días 27 y 28 de mayo de 2010, con su Up and Coming Tour, Paul McCartney visitó de nueva cuenta la capital mexicana. Se presentó en el Foro Sol (y, como ocurrió en las otras ocasiones, tenía planeada sólo una fecha, pero abrió una más por la alta demanda de boletos, sumando 110 mil personas.

Posteriormente, 5, 8 y 10 de mayo de 2012, McCartney no hizo esperar tanto a sus fans para volver a verlo en México y presentó su tour On the Run.

Inició con una presentación en el Estadio Omnilife de Guadalajara (48 mil fans), para continuar con un show en el Estadio Azteca (80 mil) y cerrar ante más de 260 mil personas en el Zócalo de la capital.

