Unos 320 trabajadores del área de vectores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) iniciaron este miércoles un paro de labores en Juchitán para demandar que les entreguen larvicidas y abate para combatir el mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya.

“Tenemos varios meses pidiendo que nos surtan de todos los insumos y las autoridades de los SSO no nos hacen caso y por eso tuvimos que tomar las seis oficinas de las Jurisdicciones Sanitarias establecidas en la entidad”, dijo el delegado de la sección 71 en el Istmo, Julio César Orozco.

Después de las lluvias que nos dejaron las tormentas tropicales Beatriz, Calvin y Dora, y las provocadas por las ondas tropicales, se incrementó la presencia del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya, señaló Julio César Orozco.

“Todos los días recibimos peticiones de las gente de la colonias y barrios de los 42 municipios del Istmo de Tehuantepec, de las propias autoridades municipales, pero no tenemos insumos y tampoco contamos vehículos en buenas condiciones”, indicó.

Desde hace 10 años, dijo, no se ha renovado la flotilla de las camionetas. Todas andan descomponiéndose en el camino. No hay insumos y así, no podemos cumplir con nuestro trabajo, mientras que en Oaxaca las autoridades dicen que no hay dinero, que esperemos, asentó.

En la comunidad de la etnia ikoot, San Dionisio del Mar, “tenemos muchos casos de dengue y chikungunya”, dijo la presidenta municipal Teresita de Jesús Luis Ojeda, quien añadió que tienen acumulados varios oficios pidiendo a los SSO la nebulización y abate para combatir los moscos.

“Primero nos decían en la Jurisdicción Sanitaria número dos del Istmo que no tenían los insumos porque no había paso por el puente de Tequisistlán que colapsó por las lluvias de “Beatriz”, después admitieron que simplemente no tenían nada”, señaló la alcaldesa.

Ahora, añadió, lo que le pedimos a la gente es que ayude con la limpieza de sus casas, de sus patios, que eliminemos los criaderos. “No podemos hacer más porque no hay insumos para combatir los moscos”, precisó.

Con información del El Universal