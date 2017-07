Localizan a padres de Anthony, niño torturado en Gustavo A. Madero

A casi una semana de que Anthony fue rescatado de su cautiverio en una casa de la delegación Gustavo A. Madero, sus padres permanecen en Estados Unidos de Norteamérica y no tienen planes de trasladarse a la Ciudad de México.

20 años tiene viviendo en EU el padre de Anthony, Pascual Guerrero

En entrevista con Excélsior, Pascual Castro, padre de Anthony, dijo que el caso ya está en manos de la autoridad estadunidense y de México. Agregó: “Al principio me sentía devastado, pero gracias a Dios acudí con las personas adecuadas aquí en California y hasta un congresista me ayudó”.

El padre del menor, originario de Guerrero y con más de 20 años viviendo en EU, no mencionó la posibilidad de ir por su hijo quien se encuentra bajo resguardo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina. No obstante, aseguró que él no lo abandonó y no conocía los malos tratos.

“Siempre he recibido fotografías, mensajes, el día de su cumpleaños; el 18 de febrero de este año me enviaron un video en vivo desde el jardín de niños donde iba; del 17 al 20 de marzo él fue a Guerrero a visitar a mis padres, porque en marzo son las fiestas de mi pueblo y él fue para allá”, explicó el hombre, quien se dedica a la construcción en San Diego, California.

Cuestionado del por qué dejó a su hijo en México y no se lo llevó con él, Pascual aseguró que ésa era la meta. Explicó que en una primera instancia se lo dejó a sus padres (abuelos de Anthony) en un pueblo de la Costa Chica de Guerrero, pero decidió llevarlo con su hermana Olivia para que lo inscribiera en un jardín de niños bilingüe.

“El niño cumplió tres años y fue al kínder en Guerrero, de ahí decidí llevarlo al Distrito Federal para que, si había la oportunidad de llevar un curso de inglés para que cuando él cumpliera seis años estuviera avanzado ya, la meta era que cuando tuviera un futuro estable y él tuviera seis años iba a venir conmigo”, precisó.

Dawn Sanders, madre de Anthony, fue entrevistada por una cadena de televisión estadunidense y no precisó si acudiría a México para recuperar a su hijo. Se limitó a decir que era una mala esposa y a llorar cuando le mostraron las imágenes de su hijo encadenado.

En tanto, la PGJ no ha sido notificada de manera formal del hallazgo de los padres de Anthony, de cuatro años, maltratado y rescatado en una casa en GAM.

“En la carpeta de investigación no tenemos dato alguno; hemos estado trabajando de la mano con el área consular de la embajada”, precisó Edmundo Garrido, encargado de la PGJ, que solicitará asistencia jurídica internacional para que los padres comparezcan y comenzar con el proceso de identificación. Hoy funcionarios de la embajada de EU visitarán a Anthony en instalaciones de la dependencia.

Con información de Excélsior.