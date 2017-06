Esta semana Apple reveló las novedades tecnológicas que ofrecerá este año, entre ellas una nueva función que pretende reducir el número de conductores distraídos.

Se trata de Do Not Disturb While Driving [No molestar mientras conduzco], una función que automáticamente silenciaría los mensajes y notificaciones entrantes cuando el iPhone se conecta a un coche vía Bluetooth o por cable, según anunció el gigante tecnológico.

Este no molestar al volante estará disponible en otoño con el lanzamiento del sistema operativo de Apple iOS 11. Esta opción enviará mensajes automáticos a los contactos que intenten escribir al usuario mientras conduce.

Esta autorrespuesta constará de dos mensajes, según New York Magazine. En el primero se podrá leer algo así como:

“Estoy conduciendo con la opción de No molestar activada. Veré tu mensaje cuando llegue a mi destino”. Le seguirá un “Si es urgente, pulsa para enviar una notificación con tu mensaje”.

Los conductores sí podrán usar Apple Maps, aunque no podrán introducir direcciones mientras conducen, según CNN. Los pasajeros que no estén al volante podrán señalar que no están conduciendo.

En 2016, el número de muertos en accidentes de tráfico se incrementó un 6% respecto al año anterior en Estados Unidos. Según los expertos en seguridad vial, la distracción es una de las principales causas.

Joel Feldman, fundador de End Distracted Driving, una asociación que lucha contra las distracciones en la carretera, aseguró que Apple “perdió la oportunidad de ser un líder en salvar vidas” al no haber tomado esta decisión antes.

“Mientras se podría aplaudir a Apple por dar el primer paso no deberíamos perder de vista el hecho de que los conductores que usan el iPhone están involucrados en cientos de accidentes”, aseguró Feldman a la edición estadounidense del HuffPost. “Y, a pesar del No molestar mientras conduzco, los choques con un iPhone involucrado continuarán”.

Feldman añadió que espera que otros fabricantes de móviles como Samsung y Nokia “hagan aún más para protegernos”.

Con información de Excélsior