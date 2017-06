Reconocimiento a la URSE

Reconozco plenamente la calidad de la Universidad Regional del Sureste, mejor conocida y mencionada como URSE, en mi carácter de ciudadano oaxaqueño y padre de familia. NO es muy común que un particular exprese su felicitación profunda y bien sustentada, por una institución educativa. Generalmente, cuando un hijo alcanza el triunfo debido a sus estudios y lleva una vida sana, honesta y responsable, además de productiva, los “papás” nos adjudicamos totalmente el mérito. En mi caso, declaro y hago público mi agradecimiento a la URSE, por la formación profesional que desarrollaron y por los recios cimientos que construyeron al lograr sus títulos en la universidad que está cumpliendo y festejando sus cuarenta años de ratificar su precioso lema: “Formación, en la libertad, para servir”. Nuestro esfuerzo familiar y la confianza que depositamos en la digna y respetable cumpleañera, verdaderamente fructificó. El binomio hogar–escuela, en nuestra experiencia familiar, ha dado resultados valiosos. SIN olvidar, que también los años que vivieron en nuestra culta, respetable, bella e histórica ciudad de Oaxaca, contribuyeron en la formación de quienes hoy en día y por muchos años, han residido muy lejos de la patria chica. El mayor de ellos, titulado como arquitecto, logró tiempo después, en el extranjero, elevar y consolidar su preparación profesional, habiendo recibido su licencia para ejercer su profesión, no solamente en USA, sino, inclusive para Europa. Ha diseñado y coordinado la realización de obras verdaderamente importantes. El segundo en turno, logró en la misma institución, su título en Derecho y, después de consolidar el mismo fuera de México, logró en UNAM, uno de los altos grados que actualmente se requieren en el área del derecho electoral, donde ya se ubica en el no lejano sitio de magistrado, para continuar sirviendo al país, que avanza hacia niveles superiores en la democracia que los mexicanos venimos construyendo. También tuve el honor de acompañar a una de mis hijas, al titularse en medicina en la propia institución. Al poco tiempo logró ser aceptada para especializarse en alguno de los hospitales más importantes de la capital del país. Desarrolla su labor en uno de los estados del sureste….No son los únicos que han logrado el éxito, que los padres de familia deseamos para los hijos. Me gustaría relatarles lo que los demás han realizado y alcanzado, en otras instituciones, no solamente de México. Sin embargo, consideré justo expresar en este día nuestro reconocimiento, admiración, gratitud y respeto, por la URSE, pues no olvidaremos sus primeros años de vida, bajo la batuta del gran oaxaqueño, el Doctor Horacio Tenorio Sandoval, con quien, desde aquella época, sostuvimos una verdadera amistad, a la que me he referido recientemente, también con mucho agrado y un gran recuerdo. Hace varios años que NO hemos vuelto a visitar a la gran Universidad Regional del Sureste, debido a que los nietos están construyendo su futuro en otras latitudes. Esto no es motivo para dejar de expresar lo que sentimos por una de las más importantes instituciones educativas de nuestro estado. Ratifico mi pleno reconocimiento a la URSE y manifiesto la seguridad de que sus alumnos seguirán recibiendo una “formación, en la libertad, para servir”.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García