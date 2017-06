Más que un atractivo para disfrutar durante el verano, el Santuario de las Luciérnagas, en el bosque de Nanacamilpa, en Tlaxcala, es una riqueza natural para preservar.

Durante los meses de junio, julio y agosto se presenta la temporada de avistamiento de luciérnagas en la zona boscosa del municipio de Nanacamilpa o “Tierra de Hongos”, donde los capitalinos, por la cercanía a la Ciudad de México, y visitantes de otros lugares, podrán disfrutar de estas luces vivientes.

El ingreso será de 19:30 a 23:00 horas.

Para el cuidado y protección de esta especie y con la finalidad de preservar su hábitat, la Secretaría de Turismo del Estado (Secture) recomendó a los turistas llevar ropa oscura, abrigadora, impermeable y sin reflejantes.

Además, sugirió evitar el uso de repelente para insectos y no llevar aparatos que emitan luz o sonido, y para evitar afectaciones al medio ambiente, exhortó a no llevar mascotas, evitar consumir alimentos o bebidas alcohólicas, fumar o encender fogatas y a no tirar basura.

En un comunicado la dependencia estatal precisó que los autobuses, vehículos, motocicletas o cuatrimotos deberán permanecer fuera de la zona avistamiento.

El ingreso de los paseantes será a partir de las 19:30 horas y la permanencia será hasta las 23:00 horas para no interferir con el proceso de reproducción de los insectos.

La Secture también recomendó emplear los servicios de guías certificados y visitar los centros ecoturísticos autorizados, así como tener precaución durante su estancia en el bosque y no ingerir hongos silvestres.

Con información de Excélsior