¿Día del ambiente?

Esta semana se celebró o conmemoró, según la perspectiva de cada quien, el Día Internacional del Ambiente, que en general es una fecha de discursos de buena voluntad sin compromisos reales; también es un día que se aprovecha para reforestar con arbolitos que serán alimento de hormigas o escarabajos, porque después de la siembra nunca jamás regresan los ecologistas a cuidarlos, esperando que crezcan y se desarrollen solos, porque fundamentalistas verdes y ambientalistas en general son personas o grupos de individuos de buen corazón y mejor voluntad, pero carentes de cultura científica e información profesional ecológica y geológica, como los falsos senadores que en anuncios promueven el uso de bicicletas cuando ellos se desplazan en inmensas camionetas blindadas de ocho pistones, seguidos de otros vehículos con guardianes o guaruras, que además aunque estén estacionadas durante horas nunca apagan el motor para mantener el aire acondicionado contaminando peligrosamete el aire.

Si, por supuesto, que bien que nos interesemos por el ambiente tratando de mantener nuestro entorno lo más sano, limpio o reforestado posible, pero en realidad todo esto no son más que imposturas y fingimientos, porque en realidad el mundo actual es de consumismo y tecnológico. Todos los ecologistas o ambientalistas critican la tecnología porque produce humos, residuos tóxicos y basura, tala de bosques, contaminación de ríos, sobreexplotación de recursos, enajenación y sobrepoblación. No obstante, encienden sus lamparas para iluminación nocturna, no utilizan velas, se transportan en automóvil, no en carreta tirada por mulas, utilizan computadoras, teléfonos digitales, internet, refrigeradores y televisores, hablan por teléfono vía satélite a cualquier lugar del mundo y, cuando pueden viajan en avión o autobús, porque la tecnología está entre nosotros, nos guste o no y rechazarla sería regresar a la época de los cavernícolas o al siglo XV, únicamente que ahora no hay suficientes cavernas para siete mil millones de personas, ni animales que cazar en el bosque, ni leña suficiente para quemar en las frías noches, así que la única opción es la tecnología o las ciencias aplicadas, porque sabemos bien que la ciencia y tecnología ha sido más para progresar y construir que para destruir, así que quienes celebran el día del ambiente y se oponen al progreso, lo primero que debieran hacer para ser coherentes con ellos mismos, sería dejar a un lado todos los dispositivos tecnológicos que a diario utilizan sin escrúpulos ambientalistas.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez