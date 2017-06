CON MAYÚSCULAS

&.- Elección de Xadani puede caer en la dinámica del voto por voto

&.- Sevitra y Fiscalía, contra torvo taxista que maltrató a un animal

XADHANI.- Al mero estilo del tabasqueño que vosotros and me conocemos, puede terminar la votación del domingo pasado en Santa María Xadhani, en la que los montoneros de una dizque izquierda, hicieron morder el polvo al priismo no de la camada actual, sino de la que heredó El Chueco de Chalkis y que venía regenteando Elías Cortés. Esto porque se podría ir al recuento voto por voto, siempre y cuando algún partido político así lo solicite, según dice Elizabeth Bautista Velasco, consejera del IEEPCO. Explica la doña que si algunos de los supuestos se cumple como la diferencia del uno por ciento, el candidato o partido podrán solicitar el recuento de votos… Según esto, el recuento se haría de forma pública en las instalaciones del IEEPCO, ante la presencia de representantes de los partidos, medios de comunicación e integrantes del Consejo Municipal, quienes realizarán estas tareas. Por lo pronto, mañana ese Consejo Municipal hará el cómputo de resultados y después declarará la validez de la elección de concejales y si ya no hay purrum, se emitirá la declaración de validez y expedirá la constancia de mayoría a la planilla ganadora. Acá entre nos, el voto por voto sí cabe en este caso, porque la diferencia fueron ¡18 malditos votos!

BUENA RIMA.- Si se concreta este asuntacho, sentará precedente. Ocurre que ante esa cuestión que se ventiló en redes sociales, de un pinche loco hijo de su ruletera madre que a bordo de un taxi arrastró a un perro porque según esto se había comido sus gallinas, la Secretaría de Vialidad y Transporte presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por el delito tipificado como: “de la crueldad animal y la agonía” y demás que resulten. Ello, refifo, porque la denuncia ciudadana fue llevada a las redes donde se muestra el maltrato hacia el perrito por parte de unos ojales que iban en el taxi foráneo del municipio de San Dionisio Ocotepec… ¿Por qué le atoró la Sevitra? Porque ante el clamor popular el joven Paco Pizza, titular de la dependencia, determinó que podría revocarse la concesión al taxista y por ello, instruyó a la Dirección jurídica para proceder legalmente, en contra de quien o quienes resulten responsables. Lo que sí es un hecho es que lo que circuló en redes, el video que muestra la crueldad humana, reclama un castigo severo. Y como el maltrato animal ya está tipificado como un crimen, se antoja que apenas e hizo lo apropiado la Sevitra, ora es cosa que en la Fiscalía no le teman al poder de los taxistas…

EL SOCIO DE EL CHUECO.- Ningún ulisista ha hecho ruido, ¿se dan color? La detención en Panamá del íntimo del Chueco de Chalkis, el ex gober Roberto Borge Angulo, puede ser un ¡aguas, buey! para el mixteco de nacimiento y juchiteco por adopción. Porque le está lloviendo al Borgito: El actual gober denunció ante la Fiscalía General del Estado el presunto desvió de una bolsa de cinco mil melones que fueron transferidos de manera extraordinaria a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en el gobierno de Borge Angulo… Al socio del Chueco se le hicieron agua otros mil melones, destinados a conservar su concesión de distribución de agua potable hasta 2052 en Cancún (Benito Juárez), Isla Mujeres y Solidaridad. El depósito se hizo en 2014, a una cuenta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, y después a la tesorería estatal, donde se perdió el rastro del dinero. Chingones para ratear estos hijos de su repepín chamaco. ¡Ah, y el gandalla se hospedaba en Panamá en un hotel del loco presidente estadunidense. El hotel Trump International Hotel & Tower Panamá. Te da quien sabe qué enterarte con que frialdad disponen de los dineros del pueblo esos desgraciados. Por eso les va como les va…

GRILLERÍAS.- Sucede que uno de los íntimos de la Samantha le comentó al oído al diputado que en el panorama para la ruta que se está construyendo para alcanzar la Senaduría en 2018 -“aunque sea de minoría, pero yo entro”- no todo estaba despejado. ¡Cómo!, gritó el dipu, ya tronamos al veracruzano, el de los lácteos no va a pasar y en la cuota femenina no hay otra que María Luisa. Su mismo achichincle le dijo que no olvidara que han levantado la mano el delegado de Sedesol y el presi de la Ciudad, que no los diera por muertos. No le preocupan el del CDE del RIP y el de Segego, dicen que dijo. Pero, ¿quiénes quedan? Pos dos gallos, uno local y el otro foráneo… Al borde del soponcio, casi, su testaferros le dijo que aguas con el nuevo titular de la Sedesoh, Raúl Bolaños Cacho-III porque los cercanos al jefe del Dream Team aseguran que puede ser el proyecto, dado que el chaval no es bartolín, tiene filin y además pedigrí político. ¡No hay pedo!, lo sacamos fácil de la jugada, fue su respuesta. ¿Y el otro? El otro es el comandante de las Zonas Económicas Especiales, el compa que salió en el último tramo del destape de Gober en Oaxaca y que algunos creyeron ése sería el bueno. Ese es el otro… ¡Pues vamos a rompérselas!

LA CANTALETA.- Ya comenzó el canijo Orate con su fiera cantaleta: Voto

por voto, casilla por casilla. La arrancó la vez primera cuando “el espurio” le

hizo ver su suerte en 2006. Lo repitió en 2012 con el Copetón, aunque con

este no tuvo mucho eco porque la enfierrada fue más perra. Ora la quiere

practicar un año antes del 2018 cuando le repitan la dosis. Por supuesto

que ya no conmueve a nadie pero es gandalla y como tiene clientela cautiva, no desmaya en soltar que pedirán un conteo como le digo, de las elecciones para gobernador del pasado domingo en el Estado de México. Indicó que en dicha votación hay muchos sufragios nulos… Dice el pillo que la supuesta ventaja del PRI es menor que el número de votos nulos y ello amerita revisión casilla por casilla. Señaló que se deben abrir los paquetes y ver por qué hay tanto voto nulo y revisar acta por acta. Se pedirá revisión de todo el proceso para que se limpie la elección. Don Peje no anda del todo feliz, porque con todo y que pregona que su franquicia fue el partido que más creció en las elecciones de este 4 de junio, no le cabe que la Delfis no haya sido capaz de abrirle la puerta para entrar a Los Pinoles en 2018. Claro que seguirá haciendo ruido.

BATEA AL PEJE.- Concluido el PREP que proyectó el triunfo del candidato priista a la gubernatura del Edomex, Alfredo del Mazo Maza, sobre la aspirante de Morena, Delfina Gómez Álvarez, por una diferencia de 168 mil 308 votos, este partido solicitó la apertura total de paquetes de la elección. La razón que dan los aconsejados por el Maduro tabasqueño: la diferencia entre el primero y segundo lugares es inferior al número total de votos nulos, 178 mil 692. Piensan los muy ilusos que la autoridad electoral va devolverles a ellos, miles de votos nulos para acrecentar su cosecha. Quedamos en que lo que es real, es real. Y lo que es nulo, nulo es. Punto… Lo que sobresale en este asunto es que la Delfis no es tan obcecada como el Mesías. Ante los requerimientos de algunos paleros de su partido para que suelte que la elección dominical fue un fraude y que le quieren robar la victoria, la maestra ha hecho gala de prudencia y dicho que aún no puede decir eso, a diferencia del dueño del partido, el loquito que ya conocen, que no ceja en su boleto. El propio dirigente estatal de Morena, Horacio Duarte, camina en la misma sintonía del Peje y sostiene que hay muchas inconsistencias en los resultados que debe analizar el árbitro electoral.

DELICADITOS.- Algo va a tener que hacer el Number One con sus huestes, acerca de las oficinas alternas que están alquilando la mayoría de ellos y que son una grave sangría para el erario. ¿O bastará con que lo haga el Jefe del gabinete de cuyo nombre no quiero acordarme? En serio. Se gastan una lanísima en el pago de alquiler de oficinas en esta capital ¿y saben por qué? Porque no les gustan las de los complejos administrativos de Ciudad Judía y Ciudad Peluche. “Están muy lejos” y como todos quieren andar detrás del Jefe, pues busquen oficinas al precio que sea. Y den la dirección no más a los amigos; no es para atender a la gente, es para trabajar… Y, bueno, esto salió a flote ora que anduvieron con el cuento del PED del Coplade. Resulta que el Ceniciento andaba por sus ofis alternas allí por el Consejo de Tutela cuando lo buscaban, una casa 2 pisos, elegantiosa. ¿Las organizaciones, las autoridades municipales que requieran atención? Ahí que los engañen los achichincles. También se hizo público que el particular del Sindirelo, el teco engreído, insolente, incapaz como llaman a Juan de Dios, que ve a todos por encima del hombro, se la pasa hablando en su idioma, la gente piensa que se las está mentando… ABUR.