El lugar donde ocurrió el icónico Festival de Música y Arte de Woodstock en Nueva York en agosto de 1969 fue incluido en el registro nacional de lugares históricos de EU, informó hoy el gobernador del estado, Andrew Cuomo.

Woodstock fue un momento crucial en la historia de Nueva York y de EU reuniendo el arte y la música en un evento que cambió el panorama político y cultural. Este reconocimiento ayudará a preservar este punto de referencia para la generación actual y las futuras”, indicó Cuomo en un comunicado.

El Festival de Woodstock fue un evento musical que tuvo lugar en una granja en la localidad de Bethel, en el condado neoyorquino de Sullivan, que en tres días reunió a unas 500.000 personas para ver a estrellas del Rock and Roll como Joe Cocker, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Santana, Joan Baez y The Who.

En el lugar se construyó el Centro para las Artes, que se inauguró en 2006, además de un museo que abrió sus puertas dos años más tarde y que está dedicado a la historia del festival de música, del que se celebraron otras ediciones en 1979, 1989, 1994, 1999 y 2009.

Además, explora las transformaciones sociales, políticas, culturales y musicales de la década del sesenta, vinculados a los asuntos que continúan afectando al mundo en la actualidad, agrega el comunicado.

Para consolidar el lugar como una atracción turística, las autoridades del estado de Nueva York también pretenden restaurar la zona en las que estuvo el escenario del festival y desarrollar un tour interactivo.

Lo ocurrido en el festival fue objeto de un documental, “Woodstock: 3 Days of Peace and Music”, que ganó un Óscar.

Con información de Excélsior