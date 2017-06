Tras ser intervenido quirúrgicamente en la Ciudad de México donde le realizaron un cateterismo, el doctor José Manuel Mireles Valverde, acudió al juzgado Quinto de Distrito en Uruapan, Michoacán, donde firmó como parte de la condición para enfrentar su proceso penal en libertad.

Mireles estuvo acompañado por sus abogados, quienes en un principio plantearon la posibilidad de que se enviara un documento donde se notificara al juez el delicado estado de salud del exvocero de los grupos de autodefensa, sin embargo, la voluntad del doctor fue presentarse a pesar de la indicación de su cardiólogo.

“A pesar de que el cardiólogo me dijo que en seis semanas no saliera ni de la cama, hay cosas que se tienen que cumplir, no debo estar saliendo de Morelia, gracias por su apoyo”, dijo José Manuel Mireles Valverde.

‘NO SE RAJEN…USTEDES SON NUESTRA ÚNICA VOZ’

Mireles aprovechó para decirles a sus compañeros de lucha y al gremio periodístico que no se deben tirar las armas, los periodistas para usarlas e informar sobre lo que acontece en los distintos pueblos y los otros para estar listos hasta que se consiga una verdadera paz en el estado.

A mis compañeros, ellos saben que nunca deben tirar las armas, siempre deben tenerlas a la mano, nunca a la vista pero no se confíen siempre hay que estar listos para dar la batalla, hasta que tengamos un estado en santa paz nos podemos dar ese lujo.”

Lanzó un mensaje de apoyo a los comunicadores que han alzado la voz ante los asesinatos de reporteros y la desaparición de otros, como el caso que vive Michoacán, con Salvador Adame.

“Quiero decirles que se cuiden porque todos ustedes todos ustedes son la voz del pueblo, son la voz de nosotros, y ya los están cayendo, no se rajen…ustedes son nuestra única voz y si los callan a ustedes callan a todo el pueblo”.

José Manuel Mireles estuvo preso cerca de tres años en penales federales acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por el cual obtuvo apenas hace un mes la libertad tras pagar una fianza.

Con información de Excélsior