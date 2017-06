Así huyó el ex gobernador Roberto Borge

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se paseó por al menos cinco países antes de ser detenido y sin dejar su vida de lujo, porque no sabía que era perseguido hasta que se liberó la orden de aprehensión en su contra, el 31 de mayo.

Fuentes del gobierno federal confirmaron que Borge Angulo es aficionado al basquebol, de la comida libanesa y mientras en México se le señalaba por lavado de dinero y uso de sus funciones para favorecer a sus familiares, asistía a partidos de la NBA en Miami.

Recorrió de Toronto, Canadá, a La Habana, en Cuba; paseó por Nasáu, Bahamas, hasta llegar a Panamá el pasado 25 de mayo.

En ese país visitó los mejores y exclusivos restaurantes. Sólo la estancia de 11 días en Panamá le costó cerca de 300 mil pesos, porque eligió hospedarse desde el 25 de mayo en el departamento número 24 de la Torre Trump, ubicado en calle Punta Colón, cuyo costo por habitación era de aproximadamente 30 mil pesos por noche.

Las fuentes consultadas señalaron que Borge se movía con el servicio Uber, que fue otro de los elementos que llevaron a su ubicación y captura.

El gobernador no era prófugo de la justicia hasta que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Nezahualcóyotl, Estado de México, liberó la orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto lo hizo el pasado 31 de mayo, por lo que el ex gobernador sólo fue prófugo por cinco días.

A pesar de que la orden se liberó entonces, los pasos del ex gobernador priísta eran seguidos desde su llegada a Miami y en su recorrido por los demás países; los agentes no querían perderle la pista para solicitar la notificación roja de la Interpol en cuanto se liberara la orden. Además, se pretendía evitar que avanzara a otras naciones donde la política migratoria y de extradición es más complicada.

La detención fue consumada el domingo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la Interpol México, en coordinación con agentes de la Interpol Panamá, cuando se preveía que el ex mandatario pretendía viajar a París, Francia, en el vuelo 475 de Air France y de ahí dirigirse a Barcelona, España.

Los agentes de la AIC trabajaron en labores de investigación de campo y de gabinete, a fin de evitar que el ex gobernador escapara al conocer la notificación internacional que solicitaba su búsqueda y detención.

Al momento de su captura Borge estaba solo y no opuso resistencia.

Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, señaló en entrevista con Carlos Loret de Mola en el programa Despierta, que se ha iniciado la solicitud de extradición del ex gobernador de Quintana Roo.

“En estos momentos la parte de la extradición se solicitó a primeras horas de esta mañana [de ayer] el inicio del procedimiento de extradición, en tanto esto, no vamos a poder tener alguna comunicación con él.

“Esperemos que se ejecute este procedimiento de extradición a los 60 días y continuar con su procedimiento de entrega a las autoridades mexicanas”, señaló el subprocurador.

Israel Lira Salas, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, señaló en conferencia de prensa que el proceso de extradición del ex gobernador tendrá que cumplir con lo que marca el convenio establecido en ambos países.

“No es una cuestión de urgencia, es una cuestión de un proceso establecido, una ley y un convenio celebrado entre ambos países”, señaló.

Lira Salas aseguró ante la prensa que la detención de Borge se dio en cumplimiento de la orden de aprehensión y no está relacionada con la jornada electoral del domingo en cuatro entidades de México.

Al ser cuestionado sobre la detención que coincidió con el anuncio del triunfo del candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo Del Mazo, aseguró que no están vinculados y no se trata de un tema político: “Lo único que les puedo decir es que en materia penal los procedimientos y los procesos se siguen de acuerdo con sus tiempos, no es un tema político, este tema, como les leí en el comunicado, la detención se da en los momentos en los que él estaba próximo a abordar un avión”, dijo.

El subprocurador agradeció las labores de investigación de los agentes de la procuraduría, pero también destacó la labor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y sus órganos desconcentrados: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de la Fiscalía General de Quintana Roo.

Borge es señalado por la presunta venta irregular de terrenos patrimonio del Estado a prestanombres. Estos predios ascienden a 5 mil millones de pesos, según el valor que establecieron peritos de la PGR, detalló Lira.

Con información de Agencias