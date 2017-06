ocho años del incendio en la Guardería ABC, niños que sobrevivieron a la mayor tragedia infantil en la historia, todavía recuerdan lo que sufrieron aquel fatídico 5 de junio del 2009, donde 49 bebes murieron y más de 70 resultaron heridos.

Aunque cuando sobrevino la desgracia estaba por cumplir dos años de edad, apenas caminaba y comenzaba hablar, Alexia Karime Galindo Ortiz, recuerda que fue rescatada por “Cayetano”, un pandillero de la colonia Y Griega de Hermosillo, que arriesgó su vida para sacar a varios bebés de las llamas del incendio.

“A mí me sacó un cholito (pandillero), me decía que levantara las manos, pero yo no le hacía caso, para poder alcanzarme, como ahí estaban las mesitas donde nos daban de comer yo me subí a una sillita y me sacó por el hoyo de una refrigeración”, narró la niña que está a punto de cumplir 10 años.

Aunque a simple vista parece que Alexia sobrevivió ilesa, ella perdió el 50 por ciento de su capacidad respiratoria debido al humo tóxico que inhaló, por la afectación en sus pulmones requerirá tratamiento e intervenciones quirúrgicas el resto de su vida.

De un salón de lactantes con más de 30 bebés, Adriana Olivas fue la única sobreviviente junto a otros dos niños que sufrieron quemaduras, ahora a sus nueve años, está consciente de la tragedia que padeció y hace hincapié en que la Guardería ABC estaba entre una estación de gasolina, una llantera y una bodega llena de materiales inflamables.

“Yo le agradezco a Dios por darme la oportunidad de seguir aquí con mi familia, también le pido por las familias de los 49 niños y niñas que no pudieron sobrevivir”, declaró Adriana Olivas.

Con elocuencia, la pequeña pidió a los padres de familia que estén al pendiente del plantel donde dejan a sus hijos, para que nunca más se repita una tragedia como el de la Guardería ABC, recomendó revisar las instalaciones de la escuela y los negocios que rodean el lugar.

“A mi familia en general también los afectó el incendio, mi mamá tuvo que dejar el trabajo además que a cada lugar que llegamos siempre está buscando la salida de emergencia y los extinguidores, ella la afecto mucho al igual que a mí que sigo con las terapias”, agregó Adrianita.

A ocho años del Incendio de la Guardería ABC, en la manifestación de este año, alrededor de 10 mil hermosillenses marcharon junto a una decena de sobrevivientes a la tragedia que unieron sus voces al clamor por justicia.

La marcha partió desde las ruinas de la estancia infantil, tomó el boulevard Rosalespara cruzar el centro Histórico de Hermosillo, el contingente llegó hasta las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, donde llevaron a cabo un mitin con la exigencia de que la tragedia de la Guardería ABC no quede impune.

Además de la Capital de Sonora, también hubo manifestaciones a ocho años del incendio de la Guardería ABC en Veracruz, Obregón y la Ciudad de México, donde un contingente salió desde el Ángel de la Independencia hacia las oficinas centrales del IMSS.

CRONOLOGÍA BASADA EN LA BITÁCORA DEL 5 DE JUNIO DEL 2009 DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL

14:54:54 Reportan al 066 un incendio en la Llantera Ayala

14:56:04 Reportan que el incendio no es en Llantera, sino guardería con menores adentro

14:57:21 Se da parte al Departamento de Bomberos de Hermosillo del incendio

14:58:42 Mujer reporta que no puede abrir la puerta de emergencia de la guardería

15:01:45 Piden apoyo de Cruz Roja, hay personas lesionadas

15:03:21 La primera unidad de Bomberos llega a la Guardería ABC

15:04:18 Informan que hay varios menores lesionados

15:05:04 Padre llama al número de emergencias, traslada a su hijo en vehículo particular “va muy lesionado”

15:11:51 Reportante muy alterada informa que en un domicilio frente a la Guardería ABC hay muchos niños lesionados

15:17:45 Autoridades solicitan apoyo de ambulancias privadas porque hay muchos menores lesionados

15:23:23 Llegan en apoyo ambulancias privadas y taxis

15:44:37 Se informa de un bebé trasladado a bordo de una patrulla de policía

15:45:22 Se informa que el bebé en la patrulla ha muerto

CRONOLOGÍA BASADA EN INFORMACIÓN RECOPILADA EN LA HEMEROTECA DE HERMOSILLO

5 de junio de 2009, la Guardería ABC se incendió: A las 2:45pm inició el incendio en la bodega de la Secretaría de Hacienda de Sonora que se propagó a la Guardería ABC, subrogada por el IMSS donde había 176 niños. Al final del día se reportaron 31 muertos y 40 lesionados.

6 de junio. El director del IMSS, Daniel Karam, dice que aparentemente la guardería ABC cumplía con lineamientos de seguridad. El número de niños fallecidos sube a 38.

El presidente Felipe Calderón visita dos hospitales donde atienden niños quemados. Promete que investigarán los hechos y castigará a los responsables.

7 de junio. Llega a 42 el número de niños muertos. Trasciende que Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, una de las dueñas de la guardería, es familiar de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón.

8 de junio. Suman 44 los niños fallecidos. El gobernador Eduardo Bours Castelo confirma el parentesco entre una de las dueñas de la guardería y Margarita Zavala, esposa de Calderón.

10 de junio. Karam corrige y afirma que la guardería incumplía normas de seguridad y protección civil. El IMSS cesa a su delegado en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga.

Consejo técnico autoriza un apoyo económico solidario de 234 mil pesos para los padres de los niños heridos y de 155 mil para las familias de los muertos.

12 de junio. Son detenidos dos trabajadores del IMSS y siete de la Secretaría de Hacienda de Sonora. Suman 47 los niños fallecidos.

19 de junio. El IMSS presenta una demanda de responsabilidad civil contra la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Sonora como responsable del incendio.

23 de junio. Estalla polémica entre el Gobierno Federal (FCH) y Estatal de Sonora (EBC), con acusaciones mutuas de responsabilidad en la tragedia.

24 de junio. La Segob exige a Bours rectificar la actitud con la que se dirige al presidente. Suman ya 48 menores muertos.

28 de julio. Con la muerte de Juan Carlos Rascón la cifra llega a 49 bebés muertos, 25 niñas y 24 niños; no existe una cifra oficial de heridos, pero los deudos hablan de más de 70.

Con información de Excélsior