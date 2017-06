Harvard retiró la carta de aceptación de al menos diez de sus futuros estudiantes después de que estos publicaran, en canales de comunicación privada en Facebook, una colección de memes y comentarios desagradables y racistas que comparan –burlándose– el tratar a niños mexicanos ahorcados con “piñatas mexicanas”, defenestraciones y deportaciones de inmigrantes.

¿Qué hacer?, “Cuando el niño mexicano se ahorca a sí mismo en el baño de la escuela”, lee un meme: “piñata time”, muestra una imagen de fondo.

El “ahorcar” es una alusión directa a cómo el Ku Klux Klan y grupos estadunidenses anglosajones torturaban y “ahorcaban” en en árboles y plazas públicas a negros, mexicanos y personas de color al considerarlos “razas” inferiores en los años sesenta.

“#MexicanProblems”, lee otro mensaje, antecedido por este texto:

“Dude, no importa si soy ilegal o no. Sólo necesitan tocar mi espalda mojada y empapada (soaking wetback) para que me regresen al otro lado de la frontera”, utilizando el término “wetback”, discriminatorio para los inmigrantes que cruzan el Río Bravo.

En este contexto de México e inmigración, otro meme lee:

“Cuando tu papá es asesinado por un drone y recibes la oportunidad de cogerte su manada de cabras”, mostrando a dos niños de apariencia árabe, armados con rifles y pistolas, ¿celebrando?, con las manos arriba y su cara en alto.

“Defenestración”, escribe. “Esa es una buena (palabra con) raíz Germánica”. Defenestrar es el aventar a alguien de una ventana, usualmente, como forma de asesinato.

En estos dos grupos de mensajes privados de Facebook, llamados “Harvard memes para adolescentes burgueses y calientes (horny)” y “General Fuckups”, estaban incluidos 100 futuros alumnos, de quien se desconoce si quiera si todos o algunos vieron o no estos mensajes, así como la identidad (nacionalidad, origen étnico, sexualidad, etc.) de quien estaba en este grupo.

Se desconoce, recalcando, si alguno de los futuros estudiantes expulsados era mexicano, inmigrante, o México-Americano de alguna generación. Que lejos de ser racista, en su adolescencia y antes de ingresar a la universidad, intentó ser “chistoso”.

¿EXAGERARON?

Se ha desatado una guerra en redes sociales entre intelectuales y organizaciones de derechos humanos. Unas, promoviendo la libertad de expresión y la privacidad a comunicarse y reírse sin ser criticado, otras, subrayando que bromear sobre “ahorcar niños mexicanos” no es divertido e incluso podría tener consecuencias penales.

“No creo que la universidad haya debido intervenir y rescindido sus ofertas porque no estaba relacionada con Harvard. (Más bien), eran personas haciendo cosas tontas”, dijo una de las alumnas involucradas, Luca, al diario Harvard Crimson.

“Cualquier expresión -incluso inocuas- es visto por estas universidades como necesario para ser suprimido”, dijo el Greg Lukianoff, presidente de FIRE, la organización de defensa de la libertad de expresión universitaria más importante de Estados Unidos.

FIRE, en febrero de este año, creó la lista “Las Diez Peores Universidades en Estados Unidos para la Libertad de Expresión” en la que galardonan a Harvard como una de ellas. “Clara y substancialmente restricta la libertad de expresión”, refiriéndose a la institución de Boston bajo un “código rojo”.

Organizaciones como Students for Liberty, Cato Institute, el Mises Institute y otras de corte libertario, igualmente se opusieron.

“Nunca puedes ser demasiado cuidadoso con lo que posteas online. Piensen antes de publicar”, pidió desde su cuenta oficial la Preparatoria Seckman de Misuri.

