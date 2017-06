Lake temp 59° F. I called the cops. They did nothing.

Temperatura del lago: 15 grados centígrados. Llamé a la policía. No hicieron nada.

Con esta nota un joven lanzño un video en Facebook alertando por la atrocidad que cometía una mjer en contra de su mascota.

El Departamento de Policía de Vermilion, en Dakota del Sur, terminó su investigación sobre el video donde aparece forzando a su perro en el lago Erie.

Elijah Boggs grabó el video en Showse Park en Vermilion en un día frío. Se observa que recogió al perro y lo puso en el agua dos veces, a pesar de las obvias objeciones del animal.

Boggs se enfrentó a la mujer y llamó a la policía. También publicó el clip en Facebook, donde generó muchas reacciones.

La policía dijo que identificó a la mujer y consultó con un veterinario local y oficiales de la Liga de Protección Animal.

El departamento trasladó su investigación a la oficina del fiscal, para su revisión, pero dijo que no había nada malicioso sobre las acciones de la mujer.

Con información de Excélsior