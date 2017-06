El juez de Control, Juan Antonio Valeriano Oliveros ofreció una prórroga de 45 días más al Ministerio Público para que demuestre la culpabilidad de Carlos Salomón Villuendas en el accidente donde murieron cuatro personas en el Paseo de la Reforma la madrugada del pasado 1 de abril al impactarse un BMW de color blanco.

En dicho tiempo, el Ministerio Público deberá entregar los diagnósticos del Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento (ADEVI) para determinar el daño psicológico de al menos ocho familiares directos o indirectos de los fallecidos, para fijar el monto económico de reparación del daño; fundamentaron estas peticiones debido a la carga de trabajo que tienen las diversas áreas técnicas que debieron atender los mandamientos judiciales.

El Ministerio Público justificó que entrevistará a los tres médicos de la Cruz Roja que le practicaron los estudios de toxicología a Salomón Villuendas para conocer el procedimiento del examen y analizar además la posibilidad de que el equipo con el que se le practicó la prueba estuviera “desnivelado”.

Pedirán a las agencias funerarias que confirmen la autenticidad de las facturas emitidas por los gastos de marcha para que sean retribuidos, con estos elementos el Ministerio Público justificó que se puede demostrar la culpabilidad de del conductor del BMW.

En la sala 7 de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia se llevó a cabo la audiencia de cierre de investigación, donde fue planteada esta demanda legal, misma que fue atacada por Eduardo Gómez Chávez, abogado del imputado quien dijo que el MP contó con 60 días para hacerse de pruebas y fincar una culpabilidad, no obstante, sólo laboró 11 y los 49 restantes no efectúo ninguna diligencia del caso, por lo que propuso que se diera una prórroga adicional de tres días hábiles.

“Se debe hacer un llamado a la Procuraduría a que no se estén rascando el ombligo, ustedes lo oyeron, de 60 días que tenía para trabajar, trabajó 11 días y ahora le dan otros 45 días para no hacer nada otra vez, lo que falta es mínimo, cómo se le ocurre pensar a un investigador que no tiene que tener los documentos para acreditar el posible daño moral”, indicó Eduardo Gómez Chávez, abogado de Carlos Salomón Villuendas.

Por su parte, familiares de las víctimas respaldaron la petición del Ministerio Público y negaron llegar a cualquier acuerdo preparatorio con el imputado.

“El defensor quiere venir a imponerle al juez lo que se debe de hacer en tres días, es absurdo mi yerno tuvo que ir dos veces y no crea que porque soy fulano de tal nos va a atender luego, luego es un trámite largo, mes y medio es suficiente a mi mes y medio, nosotros quisiéramos que esto ya terminara”, señaló María de los ángeles Sánchez, madre de Karla Saldaña.

Grupo Imagen dio a conocer que un dictamen pericial de ampliación de necropsia, practicado a una de las víctimas detectó una “alcoholemia irrelevante”, pero también 59 milímetros de metanol en sangre, mismo que fue mencionado por la defensa de Salomón Villuendas en la audiencia y sostuvo que debe investigarse al Barezzito, establecimiento del que salieron las víctimas antes de morir.

Con información de Excélsior