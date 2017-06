La serie 13 Reasons Why (Por 13 razones) es una de las más exitosas de la temporada de primavera, y de 2017. Por ello Netflix no podía dejar escapar esta gran oprtunidad y hace unas semanas renovó la ficción basada en la novela de Jay Asher por una segunda temporada, en la que también estará Katherine Langford (Hannah Baker). Pero… ¿En qué se centrarán los nuevos episodios?

Netflix ha celebrado este fin de semana en Beverly Hills, el FYSee Space, un evento en el que la plataforma en streaming muestra a los asistentes las novedades que están por llegar. Además, cuenta con la presencia de parte del elenco y equipo de las series o películas que Netflix estrenará en los próximos meses.

Por 13 razones tuvo un panel en este evento. Langford, Dylan Minnette (Clay Jensen)y Kate Walsh (Olivia Baker) no se quisieron perdérselo y estuvieron acompañados por Brian Yorkey, creador de la serie, y Tom McCarthy, director de algunos capítulos.

Como no podía ser de otra manera, la segunda temporada era tema obligado del que hablar y las preguntas no tardaron en llegar. Con el suicidio de Hannah Bakerparece que la continuación de Por 13 razones se resiente, pero Yorkey y McCarthy ya tienen una idea de cómo podría continuar.

“Hannah dio su versión de los hechos, pero hay al menos doce chavales que tienen otra versión de lo que pasó y que todavía no hemos escuchado. Aun así, no creo que Hannah no dijera la verdad en las cintas. Ella reclamó su voz, que era lo que le habían quitado”, afirmó Brian Yorkey a Variety.

Por 13 razones fue criticada por muchos por su dureza y por contribuir al suicidio de jóvenes que pasaban por la misma situación que la protagonista. Sin embargo, los actores estuvieron en todo momento en contacto con psiquiatras que les ayudan y orientaban a interpretar las escenas de una manera correcta, sin caer en la exageración.

“Mi principal preocupación y objetivo era ser fiel y honrar a los padres que se han sufrido y vivido lo inimaginable”, compartió Walsh con la audiencia.

A pesar de que Katherine Langford volverá a interpretar a Hannah Baker. La actriz afirma que fue muy difícil despedirse de su personaje y rodar el último capítulo.

“La interpreté durante seis meses. No quería dejarla ir porque en ese momento ella era una persona y estaba ayudándola a lidiar con sus problemas”, reveló Langford en el FYSee Space.

La segunda temporada todavía no ha comenzado su rodaje y tampoco se conoce la fecha de estreno. Es probable que la plataforma no tarde mucho en reunir de nuevo al equipo de la serie para comenzar cuanto antes los preparativos y cosechar de nuevo el éxito, como ya hicieron con la primera tanda de capítulos.

Con información de Excélsior