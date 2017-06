Un grupo de “franeleros” que se ubicaban en una esquina de Puente de la Morena al poniente de la Ciudad de México estuvieron a punto de ser retirados por policías, pero la situación se salió de control.

En un video puede observarse como los Policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llegan con un grupo de cerca de 5 “franeleros” pero ellos se resisten a ser retirados del lugar.

En el video se puede observar cómo un policía es arrojado al suelo y es golpeado por algunos de los sujetos que usan su franela para acomodar autos o limpiar parabrisas.

Tras la confusión, una de las mujeres que lleva una “franela” roja empieza a llorar y asegura que la golpearon (aunque en el video no se puede ver la supuesta agresión).

La mujer “franelera” le grita a un policía “tu no me puedes tocar”, y el resto de los hombres franeleros señalan que no pueden ser retirados si los uniformados “no traen una orden”.

La falta de capacitación de los policías y de protocolos adecuados en este tipo de acciones deja a los uniformados en estas incomodas situaciones.

Con información de Excélsior