Era el cumpleaños de mi papá y decidí comprarle unos zapatos que necesitaba; tomé mi tarjeta de crédito y me dirigí a ese lugar donde los había visto, ¡qué bueno que aceptan tarjeta! (pensé manera inocente).

No tardé mucho pues ya sabía qué era lo que quería, así que en menos de 20 minutos salí de ahí con ellos, pasé a comprar una bolsa para regalo y de repente llegó una alerta, como iba caminando pensé que era de la compra de los zapatos.

Más adelante llegó otra y otra más, las cantidades eran 700 y 1,400 pesos, de repente me puse a pensar si tenía algo domiciliado con la tarjeta, pero al analizar un poco me di cuenta que en realidad nada con esas cantidades.

Me senté en una banca y comencé a revisar atentamente los correos, también estaba el monto de los zapatos, pero con segundos de diferencia se habían realizado las otras dos operaciones y yo no podía reconocer el lugar donde decía se habían hecho las compras.

Llamé al teléfono detrás de mi tarjeta. Después de varios minutos quería aventar el celular, pues tienes que escuchar todo el menú del banco y casi nunca encuentras la opción para un asesor, sin duda, algo que deben mejorar al 100% las instituciones financieras.

No me quedó de otra, después de varios intentos fallidos, por fin me contestó un asesor al que le comenté que tenía dos operaciones no reconocidas, ¡benditas notificaciones!

Me dijo que ambos cargos estaban en tránsito, que debía esperar a que cargarán efectivamente, y entonces sí reportar cargos no reconocidos, para eso tenía que esperar varios días. Sin embargo, la tarjeta ahora estaba bloqueada para que nadie pudiera continuar haciendo mal uso de ella.

Después del víacrucis del menú telefónico, mi banco me ayudó, me reembolsaron los cargos no reconocidos y me dieron otra tarjeta.

Todo esto que te cuento es para que visualices la importancia de las notificaciones bancarias.

¿Tú ya las tienes activadas? Sin ellas yo no hubiera detectado esos cargos hasta que llegara el estado de cuenta.

La Condusef establece que hoy ya no es necesario esperar a que llegue tu estado de cuenta o a que tu tarjeta sea rechazada por fondos insuficientes al intentar hacer una compra, para detectar que ha sido clonada, gracias a las alertas.

¿Cómo funcionan? El banco te envía un mensaje a tu celular y/o correo electrónico cada vez que se da algún movimiento en tu cuenta.

Esta pequeña notificación trae información como la hora, la cuenta, el tipo de movimiento y, por supuesto, el importe de la operación.

Para acceder al servicio sólo hay que solicitarlo a través del portal de tu banco, por teléfono o en una sucursal. Te pedirán tu correo electrónico y/o el número de celular al que quieres que te llegue la alerta, la compañía telefónica que te presta el servicio y el número de tu cuenta bancaria.

