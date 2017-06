La actriz estadunidense Julia Roberts prepara su regreso a la televisión con la serie Today will be different, la cual protagonizará y producirá, y cuyo guión está basado en el best-seller del mismo nombre, autoría de la novelista Maria Semple.

La emisión se proyectará por la señal de HBO Latin America, red que ya se encarga de la elaboración de los guiones de dicha serie en la que Roberts dará vida a Eleanor Flood, una mujer que se despierta decidida a ser su mejor yo, sólo que la vida se le pasa.

La historia se desarrollará durante el transcurso de un solo día y ha sido descrita como un retrato alegre del desesperado pero valiente intento de una mujer de navegar los riesgos complejos y la gracia astuta de la vida moderna, se informó a través de un comunicado.

Today will be different, marcará el regreso de Roberts a la televisión y volverá a trabajar con HBO, después de su participación en el filme The normal heart.

Con información de Excélsior