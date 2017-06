El Papa debe pedir perdón

Quizá no como individuo, porque como persona nacida a mediados del siglo pasado, el actual Papa no tiene que ver con los crímenes, delitos, asesinatos, persecuciones, excomuniones y demás atropellos que en su historia ha realizado la Iglesia Católica, pero, como representante del gremio católico y corporación cristiana, en su calidad de Sumo Pontífice de la institución cristiana, no solo debe pedir perdón, sino incluso, por vergüenza, debiera renunciar.

El primer ministro de Canadá invitó al Papa a pedir perdón a los indígenas. Un portavoz reveló que la solicitud de reconciliación tiene que ver con el maltrato de misioneros de la Iglesia Católica hacia indígenas de su país. El Papa que se reunió hace días con Justin Trudeau, quien lo invitó a visitar esa nación y le planteó la posibilidad de pedir perdón públicamente. Al respecto el Vaticano no respondió púbicamente a la inquietud de Trudeau, ni aclaró si Francisco considerará su petición, porque es un hecho que nunca lo hará, nunca le pedirá perdón a los indígenas americanos, zapotecos, aztecas, mixtecos, incas, mayas y todos los demás pueblos postcoloniales, por haber sido arrasados, asesinados, torturados y condenados por no dejarse bautizar y no renegar de sus antiguos creencias. Antes de la llegada a lo que ahora es América de Colón, Pizarro y Cortés, los indígenas creían devotamente en Huitzilopochtli, Quetzalcóatl o Tláloc, entre muchos otros verdaderos dioses prehispánicos, pero que, con el arribo de los misioneros cristianos, gobernantes al servicio de Su Majestad y de su Dios, apoyados por el ejército español, borraron todo credo autóctono al clasificarlo idolatría y herejía, así que el Papa Francisco no únicamente debe pedirle perdón a los indígenas canadienses, sino a todos los nativos del Nuevo Mundo por haberlos obligado a creer en un dios extranjero, que si bien al final todos los dioses son lo mismo: fantasías animadas de ayer y hoy, lo cierto es, que para los creyentes católicos, si les hizo bien la Conquista y el Genocidio de indígenas durante la Colonia, porque al final todos se volvieron católicos y eso les salva de irse directo al Infierno cuando mueran, porque si creyeran en los dioses de nuestros antepasados, a la muerte se irían derechito al infierno, por no creer en el Dios Verdadero y en la Virgen de Guadalupe, así que para la fe no es tan malo el asunto, y resulta mejor Hernán Cortés que Cuauhtémoc; porque en el México guadalupano vale más Cristo que Huitzilopochtli.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez