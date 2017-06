CON MAYÚSCULAS

&.- Implica Ombudsman a Gabino en matanza de 2016 en Nochixtlán…

&.- Desangelado festejo por el cuarenta aniversario de la URSE

EL DOS CARAS.- La verdad, quién sabe cómo tomar la “gran revelación” del Artulitro Peimbert, en el sentido de que Gabí Babá dio la orden para la “matanza” en Nochixtlán, aquel nefando 19 de junio de 2016, cuando policías federales y estatales aplicaron un operativo de desalojo contra profesores que protestaban contra la reforma educativa, con saldo de siete personas fallecidas. Digo, porque el muy méndigo, como todo el mundo sabe, le debe el cargo a quien acusa. Si éste no lo hubiera “propuesto”, jamasmente los diputables lo eligen, ya ven que este tipo de nombramientos son de manera democrática, como lo del fiscal, y como han salido todos desde tiempos atrás… Ora nos enteramos que al concluir la reunión que sostuvieron integrantes del Comité de Víctimas de Nochixtlámn con el gober, el monito ese recordó que tras el enfrentamiento, Cué Monteagudo se negó sistemáticamente a buscar solución al conflicto por medio del diálogo y a reunirse con las víctimas, además se presentó ante los medios a decir que él pidió a la Federación el desalojo de los manifestantes. No eximo a Cué. Dice, pidió el desalojo, eso no es ordenar matar. Ah, pero de “esperanzador” al gobierno entrante. Algo quiere este dos caras jijo de la mañana.

URSEAVENTURAS.- Cumple la URSE 40 años de existencia. Esa noble uni surgida tras la madriza que le acomodaron a la UABJO unos insurrectos que aún medran con sus despojos (de la UAJO), no ha sido reivindicada por sus usufructuarios. Os anuncié el grandioso evento para festejarle sus cuatro décadas: la conferencia de un tal Facundo, que ahora se las anda dando de motivador de jóvenes y haciéndole la competencia a Yordi Rosado. El miércoles fue a hacer su show como parte central del festejo por las cuatro décadas y según reportan mis antenas, esperaban un show divertido y ameno devino en vil faramalla porque el tal Facundo sirvió para dos cosas… No traía Facundo buen rollo sobre adicciones como el alcoholismo y se puso a contar “las pendejadas” (así lo dijo) que él hizo cuando era chavo tratando de demostrar (aunque no lo logró, por ser un pésimo comediante, pedante y anticarismático) que sí es posible divertirse sin empinar el codo. El ojal se pitorreó de quienes lo trajeron por una buena papeliza y fuera de eso, la URSE no tiene programado ningún otro evento importante y hoy que es el mero día. Quienes la fundaron y ya están con Chuchito, deben estarse retorciendo de ver a qué nivel la han rebajado.

DIF, LA CAJA CHICA.- En el Gabinato, el DIF, esa institución de asistencia social, lo único que hizo fue servir de caja chica al operador de las tranzas, el Coco Castillo. Pocos han sido los señalamientos sobre las tranzas que allí se hicieron y esto ora que salen con que el organismo falló en la entrega a tiempo de los alimentos para las cocinas comunitarias, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Según las encuestas en 11 municipios del estado, beneficiarios de este programa revelaron la inconformidad de los beneficiarios de las cocinas visitadas respecto a la periodicidad en la entrega de los alimentos…El incumplimiento originó la deserción de los beneficiarios y limitó el acceso a la alimentación de las personas inscritas en el padrón del programa. ASE formuló y remitió al Gobierno de Oaxaca el informe de observaciones, para los comentarios, solventaciones o aclaraciones que correspondan, pero nada. Según la instancia, la dependencia estatal no cumplió con entregar los alimentos en tiempo y forma, debido a que su programa se inició a partir del mes de junio del año 2012. La idea de traer el tema del DIF es para que le echen una revisadita a la marmaja que manejaron Fátima y Mané…

LAS EÓLICAS.- Dice la nota: Alrededor de mil zapotecos solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer la demanda de cancelación del proyecto Eólica Sur en Juchitán, para garantizar a las comunidades el derecho a la consulta de acuerdo con estándares internacionales. Ricardo Lagunes, abogado del caso, explicó que la SCJN analiza si atrae el amparo en revisión en el que se documentó que no hubo consulta, ya que las autoridades simularon hacerlo en el contexto de un proceso de asambleas informativas, pese a que antes del comienzo y durante el proceso de divulgación se emitieron los permisos federales a la empresa… No es cualquier cosa. No hace muchas lunas el gobierno estatal difundió con optimismo el amarre de una inversión pocamadresca en la zona juchiteca, la más grande en Latinoamérica, amarrada con el desarrollo de la energía eólica. Según la nota en comento, quienes promueven la atracción del caso por la Corte, el proceso informativo no se hizo de buena fe, los datos fueron incompletos y se cometieron agresiones, amenazas e intimidaciones contra la comunidad, “y hay que proteger garantías esenciales para la preservación de la vida e integridad cultural de las comunidades indígenas”. O sea…

¿SERÁ SUFICIENTE?- El Comité del río San Felipe salió a las calles para exigir que los jueces fallen a favor de la población y que la presa Rompepicos continúe siendo un bien de la nación para detener la fuerza del agua que baje de las partes altas. Porfirio Jiménez Orozco, cabeza del comité, dice que ya llegaron ingenieros para verificar las acciones a realizar para evitar una desgracia, sin embargo, aún no se tiene un fallo definitivo. Pidieron la sensibilidad de los jueces para que resuelvan en beneficio de la sociedad, pues no comprenden como un particular pretende construir viviendas en este lugar, afectando a más de 60 mil personas… Por eso pregunto si este tipo de protestas serán suficientes para lograr influir en el ánimo de quienes deciden sobre el particular, porque como hay gallones de la política en este pleito, el camino se observa escabroso. La Comisión Nacional del Agua entre si son peras o manzanas, debiera mandar desazolvar la presa para evitar alguna tragedia ante la temporada de lluvias que arrancó en nuestra tierra muy pocamadre. Son más de 12 mil familias las que podrían ser afectadas sumando hasta 60 mil oaxaqueños que habitan toda la zona que protege esta presa. Veremos…

POLITIQUERÍAS.- En algún sitio vi esa palabreja y me gustó. La adopto. En redes, lo que dijo el maestrazo Carlos Rojas titular de Sedesol con el Pelón de Agualeguas y el Satánico Dr. Z, que el PRI fue ‘‘secuestrado por dirigentes inventados, sin trayectoria política y manipulados por la tecnocracia que manda en el país y los gobernadores’’. En carta a sus amigos, explica por qué decidió sumarse a la campaña de Javier Guerrero en Coahuila y dejar el tricolor, subrayando que ‘‘el PRI de hoy es una caricatura de lo que fue. Tiene una losa insoportable e insuperable que se llama corrupción. Y nosotros no podemos aceptarlo ni admitirlo ni disimularlo’’… Es cabrón el Nicolás Maduro tabasqueño. Le ha resultado, según él, acusar de todo cuanto le pasa a la mafia del poder, por eso en su pretendida respuesta a los señalamientos de su recaudadora Eva Cadena, sobre los bonos que financian las giras del Peje, dice que esto es la desesperación de sus adversarios políticos por los logros que pueda alcanzar Morena, en las elecciones del domingo, dice que Eva es utilizada por Yunes Linares y por la mafia del poder”. Dice que Morena le paga sus gastos y 50 mil churros al mes. ¿Le creen? JD va consultarlo con la almohada…

JUÍMONOS… Y que ayer unos acelerados delegados sindicales del Registro Civil cerraron las oficinas de Armenta y López exigiendo pago del retroactivo. Se aceleraron porque eso no era competencia de la dependencia, y más bien trataban de llamar la atención en contra del dizque dirigente Pinocho, al que el sindicato se le hace agua entre las manos. Fallaron los aceleraditos, porque incluso mientras cerraron el acceso y pusieron cartulinas, dentro de las oficinas de Armenta y López las labores se desarrollaban normalmente, igual que en todas las demás oficialías y oficinas donde no hubo bronca… La estrella del momento se siente El Ceniciento de Coplade por el rato de gloria que le dieron, aprovechando el viaje está corriendo a la herencia del gabinato que Celes no quiso correr, equipo técnico que ganó premios de excelencia para el Gobierno. María Blanco, Guadalupe Bautista, José Manuel Ceballos, Gustavo Leal, Marco Mathus, menos el odioso Palomeq, al averno. Las plazas las quiere Cenicito para sus cuates… En Ixtaltepec, apenas la libró el presi municipal Óscar Toral, de un ataque de malandros. Un chavo que era su escolta murió. Me dicen que al clima de odio hacia priistas en ese lugar es alimentado por Oh Carol, el impoluto diputable perredista… ABUR.