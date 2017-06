Cancelan Interjet vuelos a Oaxaca por clima

La línea aérea Interjet canceló 10 vuelos para este jueves hacia Huatulco, Oaxaca, a consecuencia de la situación climatológica de la tormenta tropical Beatriz, por lo que activó las medidas de protección a sus pasajeros.

Precisó que lo anterior aplica para el siguiente vuelo disponible, y condonará los cargos por cambio y diferencia de tarifa para los días 1, 2 y 3 de junio, considerando que el cambio no debe de superar la vigencia del boleto.

En un comunicado, la empresa informó a los pasajeros afectados que si desean viajar en días posteriores al 3 de junio, se aplicará el cargo por la diferencia de tarifa en caso de existir, al igual que si se hace un cambio de ruta.

“En caso de que no cuente con alguna fecha para cambiar su vuelo, éste se podrá programar para la última fecha publicada en nuestro itinerario, siempre y cuando no supere la vigencia del boleto; no se aplicará cargo por cambio, solamente aplicará la diferencia de tarifa en caso de existir”, agregó.

Interjet subrayó que no proceden reembolsos, a excepción de pasajeros con tarifa Priority.

Con información de Agencias