El cantante Gene Simmons, cofundador de Kiss, estará de vuelta en la Ciudad de México ahora en solitario, para ofrecer un explosivo concierto en el Pepsi Center el 30 de octubre próximo.

Gene Simmons & His Band promete ofrecer una velada única, en la cual podrán escucharse himnos como Radioactive, Living in sing y See you tonigth. Además entonará grandes clásicos como Rock and roll all nite, Detroit rock city y I was made for loving you, entre otros.

Paralelo a su trabajo en la música, el también miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll trabaja arduamente en el lanzamiento de su nuevo libro que se titulará On power, el cual estará listo el 14 de noviembre a través de la plataforma digital Dey Street Books, y donde intentará educar a sus lectores en materia de finanzas.

El rockero es además conferencista, filántropo, productor, escritor, empresario, actor de televisión y cine; asimismo, creó su propio reality show (Gene Simmons Family Jewels) y es amante de los comics. Esto y mucho más es una clara muestra de lo que es el músico israelí-estadunidense.

Gene Simmons cuenta con más de 45 años de rocanrolear y de viajar con la banda de sus amores, Kiss, donde toca el bajo, canta, escupe fuego, vuela por los aires, usa armaduras de 18 kilos y ha vendido más de 100 millones de discos.

Con información de Excélsior