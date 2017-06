El cantante colombiano Maluma, ídolo de niñas y adolescentes, no quiere hablar de su polémica canción 4 baby’s, y prueba de ello es que abandonó una entrevista con Primer Impacto, en Univisión. cuando Tony Dandrades le cuestionó: “¿Cuando tu grababas ‘4 babys’ esperabas tanta controversia?”

Maluma, quien se encontraba con el cantante de vallenato Pipe Peláez, con quien grabó el tema Duele tanto, guardó silencio, le entregó el micrófono a su compañero y se levantó de su silla diciéndole que no respondiera la pregunta.

Pipe, con cara de confusión, continuó incómodo la entrevista, y Maluma concluyó diciendo: “Son cosas que a mí no me interesan en este momento”.

El colombiano ha sido severamente cuestionado por la letra de esta canción. Inclusve en redes sociales la madre de una pequeña de seis años, casi siete, se cuestiona cómo es posible que siga interpretando esas letras, sabiendo que su audiencia es infantil y juvenil.

Este es el video de la señora:

“Reitero, no tengo absolutamente nada en contra de Maluma, si separamos las cosas, el hasta tiene una Fundación que ayuda a niños y eso se aplaude, el problema es que nosotros como padres, debemos saber antes de llevarlo a un concierto (cualquier concierto, cualquier artista, no solo Maluma) si es apropiado para menores por el contenido de varias de sus letras, y cuando digo: -MALUMA, SE MEJOR EJEMPLO- me refiero a que el tiene una cantidad enorme de fans que lo admiran y son niños y niñas, tiene la responsabilidad moral que en sus conciertos se delimiten edades para poder entrar a escucharlo, nada mas, en casa es otra historia… los responsables somos nosotros NO EL.”

Y esta es parte de la letra de la canción que, con sus ventas, engrosa la billetera del cantante.

Ya no sé que hacer

No sé con cuál quedarme

Todas saben en la cama maltratarme

Me tienen bien, de sexo me tienen bien

Estoy enamorado de cuatro babies

Siempre me dan lo que quiero

Chingan cuando yo les digo

Ninguna me pone pero

Dos son casadas

Hay una soltera

La otra medio psycho y si no la llamo se desespera

Estoy enamorado de cuatro babies

Siempre me dan lo que quiero

Chingan cuando yo les digo

Ninguna me pone pero

Dos son casadas

Hay una soltera

La otra medio psycho y si no la llamo se desespera

La primera se desespera

Se encojona si se lo hecho afuera

La segunda tiene la funda

Y me paga pa’ que se lo hunda

Y este es el video de la polémica:

¿Qué opinas?

Con información de Excélsior