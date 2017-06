El presidente de la CNDH, Luis González Pérez, aseguró que sin la corrupción podría “paliarse” gran parte de las carencias sociales.

En la presentación del estudio Derechos Humanos y la Corrupción en México, el ombudsman nacional afirmó que en la medida que este flagelo se hace presente se vulneran los derechos humanos.

“Es inconcebible que los recursos públicos no se destinen a su legítimo propósito y que tales conductas permanezcan en la impunidad”, sentenció.

González Pérez indicó que la corrupción seguirá afectando a las personas más marginadas, las pobres, y las que tienen mayor dependencia de bienes y programas públicos.

“El ejercicio del poder debe asociarse con el cumplimiento de la ley y la consecución del bien común, no como una vía para la ilegalidad y el aburro que desconoce y vulnera los derechos inherentes a toda persona”, sostuvo.

También reafirmó que el Sistema Nacional Anticorrupción se presenta como un mecanismo que puede incidir en el combate a la corrupción.

Por su parte, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, aseguró que de nada sirve que insinuaciones declaren la existencia de derechos humanos si un verdadero Estado de derecho.

“Ahí donde impera la corrupción no puede existir el Estado de Derecho. Ahí donde no existe un verdadero Estado de Derecho, no puede haber una plena vigencia de los derechos humanos, y ahí donde no hay una plena vigencia de los derechos humanos, el gobierno falta por completo a su responsabilidad frente a la sociedad”, indicó.

Finalmente informó que la dependencia ha atendido 34 de las 56 recomendaciones que le ha interpuesto la CNDH.

Con información de Excélsior