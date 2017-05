Eva Cadena denuncia financiamiento ilícito de Morena

La diputada del Congreso de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, dijo que Morena la usó como coartada para ocultar prácticas irregulares en el financiamiento de las campañas del partido.

“Me usaron como coartada para ocultar muchas cosas irregulares que ellos hacen, porque el problema de fondo es que todos los partidos buscan recursos adicionales a los que reciben de los organismos electorales, y Morena no es la excepción”, dijo en conferencia de prensa.

“Los partidos buscan recursos adicionales a los que reciben de los organismos electorales, y Morena no es la excepción”

Cadena acusó a Morena de dejarla sola cuando más lo necesitaba y que su expulsión del partido y las peticiones de desafuero violaron su presunción de inocencia, sus derechos políticos y humanos.

Explicó que los bonos que “supuestamente no reciben los diputados de Morena, sí los reciben, pero son para financiar las actividades partidistas” como las campañas y las giras de Andrés Manuel López Obrador, pues “una gira o mitin requieren de muchos de recursos”.

“Estos recursos son irregulares en cuanto a su origen y por lo mismo se utilizan discrecionalmente, además de que no se reportan a la autoridad electoral”, aseguró.

Dijo que los bonos de los diputados son recursos que debieron ser utilizados para una labor legislativa de calidad y no para financiar “las actividades políticas de un partido que oficialmente reprueba prácticas como esas que todos los políticos, de todos los partidos, hacen”.

Agregó que el dinero que recibe el coordinador de Morena, Amado Cruz Malpica, es utilizado para pagar asesores “fantasmas” que realmente son candidatos a ediles en estas elecciones.

Tambien dijo que los diputados de Morena no donan 50 por ciento de sus salarios para financiar las universidades del partido, pues, aseguró, aunque presumen de no mentir, no traicionar, no aportan ni el 10 por ciento de su dieta.

“Como muchos mexicanos, abracé la idea de que Morena era un partido diferente, que era un partido con el que se puede cambiar al país, pero la obsesión por el poder le ha llevado a que sus prácticas sean similares a las del resto de los partidos”, dijo.

Afirmó que pidió a su abogado presentar una denuncia sobre el financiamiento ilegal de las campañas con recursos del Congreso de Veracruz.

Rocío Nahle sí maneja recursos para AMLO

Cadena aseguró que los coordinadores de los diputados de Morena a nivel federal y local, Rocío Nahle y Amado Cruz Malpica, respectivamente, son los que manejan los recursos para financiar las actividades de su partido.

“Todo esto ocurre por instrucciones de Rocío Nahle y de Amado Cruz Malpica”, dijo.

Explicó que sólo existen dos videos, uno en el que recibe dinero y otro donde lo devuelve; sin embargo, acusó que los videos fueron editados para que parecieran varios.

En uno de ellos, dijo, acudió a una reunión con algunas personas que se presentaron como familiares y cercanos al coordinador de Morena en el Congreso de Veracruz, Amado Cruz Malpica, quienes le entregaron un dinero para financiar las campañas.

“La persona que fue el enlace, y que se presentó a mi oficina, se identificó como Alexis García, y me dijo que era primo del diputado Cruz Malpica. Cuando estuve con ellos, me insistieron muchas veces en que yo recibiera el efectivo, me dijeron incluso, que no les gustaría viajar con ese dinero por carreteras de Veracruz, por el tema de la inseguridad”, narró.

Agregó que tras el evento habló con el dirigente de Morena en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón, quien le dijo: “Ni te metas, tú no eres la gente indicada para eso”.

“Por eso voy al segundo encuentro, a decirles que yo no podía ser el conducto y a decirles, como aparece en uno de los videos, que hablaran con Rocío Nahle y con el propio Amado Cruz Malpica, porque lo que me consta, y de lo que puedo hablar, es que ellos son los que manejan recursos para financiar las actividades de Morena”, aseguró.

Tras darse a conocer los videos, Cadena dijo que se comunicó con Nahle, quien le recomendó deslindarse de López Obrador.

“Ahora entiendo que para ellos, lo importante es seguir encubriendo lo que consideran el bien mayor, y sacrificando a cualquiera, violentando sus derechos, su presunción de inocencia, como lo hicieron conmigo”, agregó.

Con información de Agencias