Ojalá que Oaxaca entre de lleno en la agenda que promueve el desarrollo sostenible en diversas entidades, no solamente de nuestro país. Lo deseable, recomendable, valioso, importante, para los oaxaqueños, sería que el propio Gobernador estuviera presente en las discusiones, presentaciones de temas, “negociaciones “ (si las hay), de manera que se aprovechara la oportunidad para que se avanzara en el logro del cantado milagro oaxaqueño, que el pueblo necesita, para empezar a resolver los graves problemas ancestrales que “marcan” a esta entidad y que nos ubican entre los pueblos con mayor rezago en muchos renglones. Creo que no es necesario recordar que andamos por los suelos en educación, en salud, en transporte, en gobernabilidad…(Déjeme respirar un momento)…¡Ya! ¿A usted no se le va el resuello cuando revisa las condiciones en las que se vive en nuestro estado? De hecho nos encontramos en el lugar señalado como uno de los menos adecuados y justos para que las familias en general vivan decorosamente, en vez de sobrevivir, eso sí, de milagro. Para prueba basta un botón…o dos o tres. Ya ve que hasta la propia ONU, que en todo se mete y señala, dijo recientemente que el transporte de nuestra ciudad ( ¿O del estado?) está para llorar. Faltan vías de comunicación y los “transportes” son vejestorios que NO reúnen las condiciones mínimas para dar un servicio “decente y a precios justo”. Y en cuanto a lo principal, que es el sector “educativo”…que responda el IEEEEEPO, la UUUUabjo…etecé, etecé… Salvo una o dos universidades que producen más o menos tres “grandes maestros, doctores, expertos en algo…para que se “ballan” a trabajar a Alemania o a USA…los demás estamos en los penúltimos lugares nacionales. ¿No le dan ganas de llorar? Y volviendo a lo del “desenrrollo” sustentable. Cómo se va a lograr éste, si cuando llegan empresas que han triunfado en otras latitudes, los “oaxaqueños” (que ya han aprendido a protestar) NO solamente fijan sus condiciones, sino que exigen “las perlas de la virgen”, para permitirles establecerse y compartir ganancias justas con los “trabajadores”. Como se ha estado diciendo y publicando, la empresa eólica que empieza a sacarle ganancias al viento…está por retirarse de oaxaca, por NO poder pagar lo que los pueblos (sus líderes) exigen, para prestar o rentar sus terrenos donde la naturaleza les regala verdaderos ventarrones todo el día y la noche a lo largo del tiempo. Ese es solamente uno de los pequeños “inconvenientes” para que Oaxaca prospere. Otro muy reciente y visible, es el de por allá por donde “cobran” cientos de miles los “diputados”y que uno de los más “´políticos” incitó y guió a grupos “de pobres” para adueñarse de terrenos de propiedad privada, generando un grave problema, que, claro, el #gobierno# tendrá que resolver. Y para qué seguir hablando de los bloqueos, plantones, toma de casetas de cobro en las carreteras, acoso laboral contra los maestros que NO acatan las consignas…etecé, etecé… Pobre “gobierno”, cómo va a poder lograr el milagro oaxaqueño…

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García